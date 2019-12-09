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«Джокер», «Ирландец» и «Однажды… в Голливуде» номинированы на «Золотой глобус»

9 декабря
2019 год

Новости кино >>
9 декабря 2019
Объявлены номинанты на 77-ю премию «Золотой глобус», чья церемония состоится 5 января будущего года. Трансляция шла на официальной странице премии в социальной сети Facebook.

«Джокер», «Ирландец» и «Однажды… в Голливуде» номинированы на «Золотой глобус»
фото: кадр из фильма «Однажды… в Голливуде»

В категории «Лучший драматический фильм» представлены фильмы «1917» Сэма Мендеса, «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Джокер» Тодда Филлипса, «Брачная история» Ноа Баумбаха и «Два Папы» Фернандо Мейреллеша. На звание лучшей комедии/мюзикла претендуют «Рокетмен» Декстера Флетчера, «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити, «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино, «Меня зовут Долемайт» Крэйга Брюэра и «Достать ножи» Райана Джонсона. В анимационную номинацию включены «Холодное сердце 2» Криса Бака и Дженнифер Ли, «Как приручить дракона 3» Дина ДеБлуа, «История игрушек 4» Джоша Кули, «Король Лев» Джона Фавро и «Потерянное звено» Криса Батлера. Среди режиссёров статуэтку могут получить Пон Джун ХоПаразиты»), Сэм Мендес, Тодд Филлипс, Мартин Скорсезе и Квентин Тарантино.

Лучшими драматическими актёрами могут признать Кристиана БейлаFord против Ferrari»), Антонио БандерасаБоль и слава»), Хоакина Феникса («Джокер»), Джонатана Прайса («Два Папы»), Синтию ЭривоХарриет»), Сиршу РонанМаленькие женщины»), Шарлиз ТеронСкандал»), Рене ЗеллвегерДжуди»), Скарлетт Йоханссон и Адама Драйвера («Брачная история»). В комедийном жанре в соответствующие номинации вошли актёры Дэниел Крэйг («Достать ножи»), Терон Эджертон («Рокетмен»), Эдди Мёрфи («Меня зовут Долемайт»), Леонардо ДиКаприо («Однажды... в Голливуде»), Роман Гриффин Дэвис («Кролик Джоджо»), а также актрисы АквафинаПрощание»), Ана де Армас («Достать ножи»), Кейт БланшеттКуда ты пропала, Бернадетт?»), Бини ФелдштейнОбразование») и Эмма ТомпсонВ прямом эфире»).

«Джокер», «Ирландец» и «Однажды… в Голливуде» номинированы на «Золотой глобус»
фото: кадр из сериала «Чернобыль»

В телевизионном конкурсе на победу рассчитывают драматические сериалы «Большая маленькая ложь», «Корона», «Убивая Еву», «Утреннее шоу» и «Наследники», ситкомы/мюзиклы «Барри», «Дрянь», «Политик», «Метод Комински» и «Удивительная миссис Мейзел», а также мини-сериалы/телефильмы «Уловка-22», «Чернобыль», «Самый громкий голос», «Фосс/Вердон» и «Невозможно поверить».

Компания претендентов на звание лучших телевизионных актёров и актрис также подобралась приличная: Дженнифер Энистон, Оливия Колман, Джоди Комер, Николь Кидман, Риз Уизерспун, Брайан Кокс, Кит Харингтон, Рами Малек, Тобиас Мензис, Билли Портер, Кристина Эпплгейт, Рэйчел Броснахэн, Фиби Уоллер-Бридж, Кирстен Данст, Наташа Лионн, Майкл Дуглас, Билл Хейдер, Пол Радд, Джои Кинг, Хелен Миррен, Мишель Уильямс, Саша Барон Коэн, Расселл Кроу, Джаред Харрис, Сэм Рокуэлл, Патрисия Аркетт, Хелена Бонэм Картер, Тони Коллетт, Мерил Стрип, Эмили Уотсон, Алан Аркин, Кирэн Калкин, Эндрю Скотт, Стеллан Скарсгард и другие.
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Названы российские фильмы, претендующие на номинацию «Золотого глобуса»
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АквафинаПатрисия АркеттАлан АркинАна де АрмасКрис БакАнтонио БандерасНоа БаумбахКристиан БейлКейт БланшеттХелена Бонэм КартерРэйчел БроснахэнТайка ВайтитиКирстен ДанстДин ДеБлуаРайан ДжонсонПон Джун ХоЛеонардо ДиКаприоАдам ДрайверМайкл ДугласРоман Гриффин ДэвисРене ЗеллвегерСкарлетт ЙоханссонКирэн КалкинНиколь КидманДжои КингБрайан КоксТони КоллеттОливия КолманДжоди КомерСаша Барон КоэнРасселл КроуДэниел КрэйгДжош КулиДженнифер Ли (II)Наташа ЛионнРами МалекФернандо МейреллешСэм МендесТобиас МензисЭдди МёрфиХелен МирренБилли ПортерДжонатан ПрайсПол РаддСэм РокуэллСирша РонанСтеллан СкарсгардМартин СкорсезеЭндрю СкоттМерил СтрипКвентин ТарантиноШарлиз ТеронЭмма ТомпсонРиз УизерспунМишель УильямсФиби Уоллер-БриджЭмили УотсонДжон ФавроБини ФелдштейнХоакин ФениксТодд ФиллипсДекстер ФлетчерКит ХарингтонДжаред ХаррисБилл ХейдерТэрон ЭджертонДженнифер ЭнистонКристина ЭпплгейтСинтия Эриво
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«Убивая Еву»
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