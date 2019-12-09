«Джокер», «Ирландец» и «Однажды… в Голливуде» номинированы на «Золотой глобус»

Объявлены номинанты на 77-ю премию «Золотой глобус
», чья церемония состоится 5 января будущего года. Трансляция шла на официальной странице премии в социальной сети Facebook
.
фото: кадр из фильма «Однажды… в Голливуде»
В категории «Лучший драматический фильм» представлены фильмы «1917
» Сэма Мендеса
, «Ирландец
» Мартина Скорсезе
, «Джокер
» Тодда Филлипса
, «Брачная история
» Ноа Баумбаха
и «Два Папы
» Фернандо Мейреллеша
. На звание лучшей комедии/мюзикла претендуют «Рокетмен
» Декстера Флетчера
, «Кролик Джоджо
» Тайки Вайтити
, «Однажды… в Голливуде
» Квентина Тарантино
, «Меня зовут Долемайт
» Крэйга Брюэра
и «Достать ножи
» Райана Джонсона
. В анимационную номинацию включены «Холодное сердце 2
» Криса Бака
и Дженнифер Ли
, «Как приручить дракона 3
» Дина ДеБлуа
, «История игрушек 4
» Джоша Кули
, «Король Лев
» Джона Фавро
и «Потерянное звено
» Криса Батлера
. Среди режиссёров статуэтку могут получить Пон Джун Хо
(«Паразиты
»), Сэм Мендес, Тодд Филлипс, Мартин Скорсезе и Квентин Тарантино.
Лучшими драматическими актёрами могут признать Кристиана Бейла
(«Ford против Ferrari
»), Антонио Бандераса
(«Боль и слава
»), Хоакина Феникса
(«Джокер»), Джонатана Прайса
(«Два Папы»), Синтию Эриво
(«Харриет
»), Сиршу Ронан
(«Маленькие женщины
»), Шарлиз Терон
(«Скандал
»), Рене Зеллвегер
(«Джуди
»), Скарлетт Йоханссон
и Адама Драйвера
(«Брачная история»). В комедийном жанре в соответствующие номинации вошли актёры Дэниел Крэйг
(«Достать ножи»), Терон Эджертон
(«Рокетмен»), Эдди Мёрфи
(«Меня зовут Долемайт»), Леонардо ДиКаприо
(«Однажды... в Голливуде»), Роман Гриффин Дэвис
(«Кролик Джоджо»), а также актрисы Аквафина
(«Прощание
»), Ана де Армас
(«Достать ножи»), Кейт Бланшетт
(«Куда ты пропала, Бернадетт?
»), Бини Фелдштейн
(«Образование
») и Эмма Томпсон
(«В прямом эфире
»).
фото: кадр из сериала «Чернобыль»
В телевизионном конкурсе на победу рассчитывают драматические сериалы «Большая маленькая ложь
», «Корона
», «Убивая Еву
», «Утреннее шоу
» и «Наследники
», ситкомы/мюзиклы «Барри
», «Дрянь
», «Политик
», «Метод Комински
» и «Удивительная миссис Мейзел
», а также мини-сериалы/телефильмы «Уловка-22
», «Чернобыль
», «Самый громкий голос
», «Фосс/Вердон
» и «Невозможно поверить
».
Компания претендентов на звание лучших телевизионных актёров и актрис также подобралась приличная: Дженнифер Энистон
, Оливия Колман
, Джоди Комер
, Николь Кидман
, Риз Уизерспун
, Брайан Кокс
, Кит Харингтон
, Рами Малек
, Тобиас Мензис
, Билли Портер
, Кристина Эпплгейт
, Рэйчел Броснахэн
, Фиби Уоллер-Бридж
, Кирстен Данст
, Наташа Лионн
, Майкл Дуглас
, Билл Хейдер
, Пол Радд
, Джои Кинг
, Хелен Миррен
, Мишель Уильямс
, Саша Барон Коэн
, Расселл Кроу
, Джаред Харрис
, Сэм Рокуэлл
, Патрисия Аркетт
, Хелена Бонэм Картер
, Тони Коллетт
, Мерил Стрип
, Эмили Уотсон
, Алан Аркин
, Кирэн Калкин
, Эндрю Скотт
, Стеллан Скарсгард
и другие.