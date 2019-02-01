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На фестивале «Из Венеции в Москву» расскажут о «Похищении Караваджо»

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Новости кино >>
1 февраля 2019
Десятый фестиваль итальянского кино «Из Венеции в Москву» пройдет с 20 по 24 февраля в рамках проекта «КАРО. Арт» в киноцентре «Октябрь», сообщает пресс-служба проекта.

На фестивале «Из Венеции в Москву» расскажут о «Похищении Караваджо»

«Традиционная ретроспектива, организованная Итальянским Институтом культуры в Москве при сотрудничестве с Венецианской биеннале и при многолетней поддержке «Банка Интеза», предлагает российскому зрителю подборку итальянских фильмов, представленных в рамках Венецианского международного фестиваля. Девять фильмов, которые вошли в программу юбилейного фестиваля в Москве, были показаны в рамках различных секций 75-го Венецианского кинофестиваля», – отмечается в сообщении.

Откроет фестиваль фильм Роберто Андо «Похищение Караваджо», в основе которого лежат реальные события. Ровно 50 лет назад знаменитая картина Микеланджело Караваджо «Рождество со святым Лаврентием и святым Франциском» была похищена из оратория Сан-Лоренцо в Палермо, и с тех пор она является одним из самых разыскиваемых произведений искусства в мире. Множество исследований, фильмов и книг были посвящены этой картине и версиям о ее необычном исчезновении. В 2018 году в Италии возобновили международное расследование, благодаря появившейся новой информации из показаний раскаявшегося мафиози.

Участник конкурсной программы «Венецианская классика» – фильм «Вакантное место» Эрманно Ольми – покажет зрителям жизнь мальчика Доменико, которому удалось получить должность в большой компании. Теперь ему нужно каждый день ездить на электричке в одно и то же место и заниматься одним и тем же делом. Все только и говорят, как ему повезло – получить работу на всю жизнь, но что может быть скучнее и тоскливее этого.

На фестивале «Из Венеции в Москву» расскажут о «Похищении Караваджо»
фото: "Вакантное место"

Зрителям также будет представлена документальная картина режиссеров Джанкарло Роланди и Федерико Понтиджа «24/25: кино и телевидение», которая расскажет о взаимоотношении совершенно разных и в то же время не существующих друг без друга жанров. Любителей приключений заинтересует комедия режиссера Джанни Альфонсо Пачинотти «Самый счастливый парень на свете», рассказывающая об итальянском мультипликаторе Джипи. Он отправляется в путешествие на поиски парня, который уже более 20 лет пишет письма авторам комиксов с просьбой отправить автограф, представляясь при этом 15-летним подростком. У Джипи есть мечта: познакомить всех художников с этим парнем, чтобы они подарили ему свои рисунки, и тому больше не пришлось прятаться за фальшивой личностью.

Не менее интересна и фантастическая драма «Предсказания броненосца» Эмануеле Скаринджи про гик-культуру и талантливого карикатуриста Дзеро, перенесшего смерть любимой девушки. Его внутренний голос воплотился в огромного броненосца, который везде сопровождает главного героя и помогает пережить траур.

Картину «Прощай, Сайгон» представит режиссер фильма Вильма Лабате. После показа зрители смогут задать автору все интересующие их вопросы. Фильм расскажет о пяти девушках-музыкантах, называющих себя Le Stars. Они получают предложение отправиться в тур по Дальнему Востоку, и, вооружившись музыкальными инструментами, едут туда в надежде на успех, но попадают в центр войны во Вьетнаме. Пятьдесят лет спустя Le Stars рассказывают историю своих приключений среди американских солдат, джунглей и соул-музыки.

Закроет фестиваль историческая драма режиссера Марио Мартоне «Капри-революция», получившая премию в номинации Arca Cinemagiovani как лучший итальянский фильм на фестивале, а также премию за лучший саундтрек. Картина расскажет историю острова и его жителей во времена Первой мировой войны.

В память о режиссере Бернардо Бертолуччи, скончавшемся в прошлом году, будут показана лента «Двадцатый век», а также документальный фильм о брате режиссёра «Да здравствует Джузеппе!», в котором отец Бернардо Бертолуччи Аттилио рассказывает о жизни и деятельности своего младшего сына Джузеппе. Режиссер фильма – Стефано Консильо представит свой фильм и ответит на вопросы зала после показа.
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