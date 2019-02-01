Утвержден новый состав попечительского совета Фонда кино

Правительство РФ утвердило новый состав попечительского совета Фонда кино, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства.
фото: Фонд кино
В состав совета вошли специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, председатель правления публичного акционерного общества «Сбербанк России» Герман Греф, заместителем председателя попсовета назначен министр культуры РФ Владимир Мединский, председателем – вице-премьер, руководитель аппарата Правительства РФ Константин Чуйченко.
Согласно новому уставу Фонда кино, принятому в прошлом году, попечительский совет выполняет, в основном, надзорные функции. К его компетенции, в частности, относятся вопросы проведения плановых и внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности Фонда кино и утверждения заключений об итогах таких проверок, рассмотрение проекта годового отчёта о деятельности Фонда кино, годовой финансовой отчётности.
В соответствии с уставом Фонда кино состав попечительского совета назначается Правительством России по представлению Минкультуры России сроком на три года.