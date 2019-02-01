Пётр Фёдоров раскроет тайну трагедии в Уральских горах

Кино-театр.ру представляет тизер восьмисерийного киносериала ТВ-3 «Перевал Дятлова»
, основанного на закрытых материалах уголовного дела о гибели девяти туристов, заведённого 6 февраля 1959 года, и доследования, проводившегося в 2000-е годы.
Действие сериала развивается в 1959 году. Группа из девяти студентов под руководством Игоря Дятлова отправились в поход к заснеженным вершинам Уральских гор. Из этого путешествия живым не вернулся никто. Что произошло с туристами? Погибли под снежной лавиной, были убиты местными жителями или беглыми заключенными? Или же их смерть вызвана встречей со сверхъестественным? Это предстоит выяснить следственной группе под руководством майора Олега Костина. Отправившись на место происшествия, Костин понимает, что в этом деле слишком много деталей, которые не укладываются ни в одну из версий.
Главные роли исполнили Пётр Фёдоров
, Мария Луговая
, Иван Мулин
, Максим Емельянов
, Александр Метелкин
, Андрей Добровольский
, Алексей Кирсанов
, Алексей Бардуков
, Владимир Симонов
и другие.
Над сценарием проекта работал Илья Куликов
(«Чернобыль: Зона отчуждения»
). Продюсерами и режиссёрами проекта выступили руководители канала ТВ-3 Валерий Федорович
и Евгений Никишов
, а операторами стали призёр Берлинского кинофестиваля Павел Костомаров
и Давид Хайзников
(«След Пираньи»
).
«Это был самый тяжёлый опыт написания сценария в моей жизни
, - признаётся Илья Куликов. – Помимо той части, где мы имеем дело с замёрзшими трупами, была и другая – где ребята живые, настоящие. Для меня это было как бесконечный кошмарный «день сурка»: раз за разом я проживал с героями их последние дни, бежал по этому склону, замерзал – и всё неизменно заканчивалось смертью. Я осознавал, что за каждым из персонажей скрываются настоящие люди, которые окончили на этом перевале свои только начавшиеся жизни. Но как автор был бессилен что-то изменить в этой истории, и это было самое тяжёлое. Сегодня есть много разных, в том числе мистических теорий случившегося, но то, с чем реально пришлось столкнуться её участникам, страшнее любых призраков или инопланетян
».
Дата премьеры киносериала «Перевал Дятлова»
пока не сообщается.