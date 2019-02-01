«Пищеблок» Алексея Иванова станет сериалом

Продюсерская компания «Среда» Александра Цекало
приобрела права на экранизацию недавнего романа «Пищеблок» Алексея Иванова
. Съемки планируется начать в 2020 году, сообщает ТАСС
.
По словам продюсера Иванова Юлии Зайцевой, предложения экранизации поступали еще до выхода романа.
«Мы выбрали "Среду", потому что для нас важна перспектива выхода на международный рынок и умение работать с актуальными форматами. Переговоры прошли динамично для такого проекта. Мы все были заинтересованы и сумели договориться за месяц
», – отметила Зайцева.
Сам Иванов не будет участвовать в написании сценария. Сериал будет состоять из восьми эпизодов. Режиссер и актеры пока не определены.
«Пищеблок» рассказывает о жизни в советском пионерлагере на берегу Волги, где среди детей прячутся вампиры. Действие происходит летом 1980 года. Автор обращается к одной из популярных детских страшилок и стремится показать, как существовали и разрушались мифы в последнее десятилетие СССР.