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«Пищеблок» Алексея Иванова станет сериалом

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Новости кино >>
1 февраля 2019
Продюсерская компания «Среда» Александра Цекало приобрела права на экранизацию недавнего романа «Пищеблок» Алексея Иванова. Съемки планируется начать в 2020 году, сообщает ТАСС.

«Пищеблок» Алексея Иванова станет сериалом

По словам продюсера Иванова Юлии Зайцевой, предложения экранизации поступали еще до выхода романа.

«Мы выбрали "Среду", потому что для нас важна перспектива выхода на международный рынок и умение работать с актуальными форматами. Переговоры прошли динамично для такого проекта. Мы все были заинтересованы и сумели договориться за месяц», – отметила Зайцева.

Сам Иванов не будет участвовать в написании сценария. Сериал будет состоять из восьми эпизодов. Режиссер и актеры пока не определены.

«Пищеблок» рассказывает о жизни в советском пионерлагере на берегу Волги, где среди детей прячутся вампиры. Действие происходит летом 1980 года. Автор обращается к одной из популярных детских страшилок и стремится показать, как существовали и разрушались мифы в последнее десятилетие СССР.
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