Перезапуск «Хэллоуина» получит продолжение

Компания Blumhouse, вдохновившись успехом перезапуска «Хэллоуина»
, приступила к разработке его продолжения, уверяет Collider
.
В образе Лори Строуд вновь предстанет Джейми Ли Кёртис
, а Джуди Грир
и Энди Матичак
вернутся к ролям её дочери и внучки.
фото: Universal
Над сценарием корпит Скотт Тимс
(«Нарко: Мексика»
), продюсерами числятся Джейсон Блум
и Малек Аккад
, работавшие над прошлогодней лентой.
Будут ли задействованы в создании продолжения режиссёр Дэвид Гордон Грин
и создатель оригинала 1978 года Джон Карпентер
, пока неизвестно.