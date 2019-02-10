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Экранизация игры Monster Hunter выйдет в следующем году

10 февраля
2019 год

Новости кино >>
10 февраля 2019
«Охотник на монстров» Пола Уильяма Скотта Андерсона, основанный на серии видеоигр Monster Hunter, выйдет в прокат 4 сентября 2020 года, сообщает Deadline.

Милла Йовович в новой работе мужа воплотит образ лейтенанта Артемис, а Тони Джа превратится в Охотника. В картине также заняты рэпер Ти Ай Харрис, Диего Бонета, Джин Онг, Меган Гуд, Джош Хелман и Рон Перлман.

Экранизация игры Monster Hunter выйдет в следующем году
фото: ew.com

Оригинал, чья первая часть вышла в 2004 году, рассказывает об обывателе, который внезапно узнаёт, что он потомок древнего рода охотников на чудовищ. По мифологии игры давным-давно монстры терроризировали человечество, и для их истребления прибегали к услугам специальных людей — героев. Потом чудовища исчезли, герои тоже вымерли, но в один ужасный день мифические существа вернутся, а человечество окажется неподготовленным. В прошлом году вышла новая игра серии под названием Monster Hunter: World.
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Экранизация игры Monster Hunter выйдет в следующем году фотографии
Экранизация игры Monster Hunter выйдет в следующем году фотографии
Monster Hunter: World
Monster Hunter: World
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