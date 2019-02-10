Экранизация игры Monster Hunter выйдет в следующем году

«Охотник на монстров» Пола Уильяма Скотта Андерсона
, основанный на серии видеоигр Monster Hunter
, выйдет в прокат 4 сентября 2020 года, сообщает Deadline
.
Милла Йовович
в новой работе мужа воплотит образ лейтенанта Артемис, а Тони Джа
превратится в Охотника. В картине также заняты рэпер Ти Ай Харрис
, Диего Бонета
, Джин Онг
, Меган Гуд
, Джош Хелман
и Рон Перлман
.
Оригинал, чья первая часть вышла в 2004 году, рассказывает об обывателе, который внезапно узнаёт, что он потомок древнего рода охотников на чудовищ. По мифологии игры давным-давно монстры терроризировали человечество, и для их истребления прибегали к услугам специальных людей — героев. Потом чудовища исчезли, герои тоже вымерли, но в один ужасный день мифические существа вернутся, а человечество окажется неподготовленным. В прошлом году вышла новая игра серии под названием Monster Hunter: World
.