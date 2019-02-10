Монстрам «Аквамена» посвятят отдельный хоррор

У «Аквамена»
, заработавшего в прокате больше миллиарда долларов, помимо обязательного сиквела будет и спин-офф. Согласно THR
, Warner Bros. приступила к разработке картины «Впадина»
(The Trench), представляющей собой низкобюджетный хоррор.
Джеймс Ван
и Питер Сэфран
числятся продюсерами фильма. За сценарий отвечают дебютанты Ноа Гарднер
и Эйдан Фицджеральд
.
Зрителям поведают о глубоководных монстрах-амфибиях Павших, попадавшихся на пути Аквамена и Меры. Никого из звёзд кинокомикса DC в грядущей ленте не намечается.