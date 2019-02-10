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Монстрам «Аквамена» посвятят отдельный хоррор

10 февраля
2019 год

Новости кино >>
10 февраля 2019
У «Аквамена», заработавшего в прокате больше миллиарда долларов, помимо обязательного сиквела будет и спин-офф. Согласно THR, Warner Bros. приступила к разработке картины «Впадина» (The Trench), представляющей собой низкобюджетный хоррор.


Джеймс Ван и Питер Сэфран числятся продюсерами фильма. За сценарий отвечают дебютанты Ноа Гарднер и Эйдан Фицджеральд.

Зрителям поведают о глубоководных монстрах-амфибиях Павших, попадавшихся на пути Аквамена и Меры. Никого из звёзд кинокомикса DC в грядущей ленте не намечается.
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