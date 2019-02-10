Приквел кинокомикса «Kingsman: Секретная служба» обзавёлся звёздным составом

Мэттью Вон
собрал впечатляющую актёрскую команду для приквела своего кинокомикса «Kingsman: Секретная служба»
.
По данным Deadline
и Collider
, к фильму присоединились Харрис Дикинсон
, Рэйф Файнс
, Стэнли Туччи
, Аарон Тейлор-Джонсон
, Джемма Артертон
, Джимон Хонсу
, Том Холландер
, Даниэль Брюль
, Чарльз Дэнс
, Мэттью Гуд
, Рис Иванс
, Элисон Стедман
и Роберт Арамайо
(«Игра престолов»
).
Действие картины развернётся в Первую мировую войну. Нам поведают о сыне британского герцога Конраде (Дикинсон), которого берёт на работу агент спецслужбы Kingsman в исполнении Файнса. Их ожидает встреча с такими известными историческими личностями, как Григорий Распутин (Иванс), Мата Хари и Гаврило Принцип (тот самый, на чьей совести убийство эрцгерцога Франца Фердинанда).
Съёмки ленты запланированы на весну, а релиз намечен на ноябрь.