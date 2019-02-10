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Приквел кинокомикса «Kingsman: Секретная служба» обзавёлся звёздным составом

10 февраля
2019 год

Новости кино >>
10 февраля 2019
Мэттью Вон собрал впечатляющую актёрскую команду для приквела своего кинокомикса «Kingsman: Секретная служба».

По данным Deadline и Collider, к фильму присоединились Харрис Дикинсон, Рэйф Файнс, Стэнли Туччи, Аарон Тейлор-Джонсон, Джемма Артертон, Джимон Хонсу, Том Холландер, Даниэль Брюль, Чарльз Дэнс, Мэттью Гуд, Рис Иванс, Элисон Стедман и Роберт Арамайо («Игра престолов»).

Приквел кинокомикса «Kingsman: Секретная служба» обзавёлся звёздным составом
фото: pedestrian.tv

Действие картины развернётся в Первую мировую войну. Нам поведают о сыне британского герцога Конраде (Дикинсон), которого берёт на работу агент спецслужбы Kingsman в исполнении Файнса. Их ожидает встреча с такими известными историческими личностями, как Григорий Распутин (Иванс), Мата Хари и Гаврило Принцип (тот самый, на чьей совести убийство эрцгерцога Франца Фердинанда).

Съёмки ленты запланированы на весну, а релиз намечен на ноябрь.
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