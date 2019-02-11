На премии BAFTA «Рома» победила «Фаворитку»

Британская академия кино и телевидения продолжила активный наградной сезон и раздала свои премии (BAFTA). Лучшим фильмом – тут уже, кажется, нет никаких неожиданностей – названа «Рома» Альфонсо Куарона, он же удостоен наград за лучшую режиссуру и операторскую работу. Кроме того картина названа лучшим не англоязычным фильмом. То есть всего четыре статуэтки.
фото: "Фаворитка"
У «Фаворитки» Йоргоса Лантимоса еще с номинаций сохранилось если не качественное, то количественное преимущество – семь наград. Она стала лучшим британским фильмом, получила призы за оригинальный сценарий, работу художника-постановщика, костюмы, грим и прически. Также за свои работы отмечены актрисы Рэйчел Вайс (женская роль второго плана) и Оливия Колман (лучшая актриса).