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На премии BAFTA «Рома» победила «Фаворитку»

11 февраля
2019 год

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11 февраля 2019
Британская академия кино и телевидения продолжила активный наградной сезон и раздала свои премии (BAFTA). Лучшим фильмом – тут уже, кажется, нет никаких неожиданностей – названа «Рома» Альфонсо Куарона, он же удостоен наград за лучшую режиссуру и операторскую работу. Кроме того картина названа лучшим не англоязычным фильмом. То есть всего четыре статуэтки.

На премии BAFTA «Рома» победила «Фаворитку»
фото: "Фаворитка"

У «Фаворитки» Йоргоса Лантимоса еще с номинаций сохранилось если не качественное, то количественное преимущество – семь наград. Она стала лучшим британским фильмом, получила призы за оригинальный сценарий, работу художника-постановщика, костюмы, грим и прически. Также за свои работы отмечены актрисы Рэйчел Вайс (женская роль второго плана) и Оливия Колман (лучшая актриса).

Актером года Британская киноакадемия назвала Рами Малека с его «Богемской рапсодией». За роль второго плана отмечен Махершала АлиЗеленая книга»). Дебютантами года стали создатели ленты «Зверь» – режиссер Майкл Пирс и продюсер Лорен Дарк. Лучшим анимационным фильмом стал «Человек-паук: Через Вселенные».
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персоны
Махершала АлиРэйчел ВайсОливия КолманАльфонсо КуаронЙоргос ЛантимосРами Малек
фильмы
Богемская рапсодияЗверьЗелёная книгаРомаФавориткаЧеловек-паук: Через Вселенные

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