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Аличе Рорвахер поработает над вторым сезоном сериала по книгам Ферранте

11 февраля
2019 год

Новости кино >>
11 февраля 2019
Режиссер Аличе Рорвахер, чья картина «Счастливый Лазарь» была отмечены наградой за лучший сценарий на прошлогоднем Каннском кинофестивале, дебютирует в работе над сериалами. Первым проектом станет продолжение экранизации «неаполитанского квартета» Элены Ферранте, сообщает Variety.

Аличе Рорвахер поработает над вторым сезоном сериала по книгам Ферранте
фото: Каннский кинофестиваль

Романы Ферранте начинаются с тревожного ночного звонка, в котором главной героине – 66-летней Элене – сообщают о бесследном исчезновении ее лучшей подруги. Вместо того чтобы броситься на поиски, она погружается в воспоминания и начинает писать историю их полувековой дружбы. В прошлом году вышел сериал «Моя гениальная подруга» по одноименной первой книге «квартета». Комментировала сценарий и съемки сама Элена Ферранте – она вела переписку по электронной почте, так как, несмотря на миллионные тиражи и невероятную популярность, предпочитает сохранять свою анонимность.

«Моя гениальная подруга» – первый в истории проект HBO на иностранном языке. Помимо HBO над проектом работали итальянские компании Rai Fiction, Timvision, Wildside и Fandango во главе с продюсерами Лоренцо МьелиМолодой папа») и Доменико ПрокаччиУ нас есть Папа!»), а также присоединившиеся к ним в качестве исполнительных продюсеров Паоло Соррентино и Дженнифер ШуурГаннибал»).

Снимал первый сезон режиссер Саверио Костанцо, чей психологический триллер «Голодные сердца» был отмечен несколькими призами Венецианского кинофестиваля. Во втором сезоне, который, как и книга, будет носить название «История нового имени», к нему и присоединится Аличе Рорвахер. Она будет режиссером двух эпизодов – каких именно, пока не известно.
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Саверио КостанцоАличе РорвахерПаоло Соррентино
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ГаннибалГолодные сердцаМолодой ПапаМоя гениальная подругаСчастливый ЛазарьУ нас есть Папа!

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