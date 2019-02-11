Цвет настроения - Джинни: совершенно синий Уилл Смит поселился в волшебной лампе

В сети появился новый трейлер приключенческого фэнтези «Аладдин»
режиссера Гая Ричи
. В ролике впервые показали Уилла Смита
в образе синего исполнителя желаний Джина, и выглядит он, надо признать, криповато.
По сюжету молодой воришка по имени Аладдин хочет стать принцем, чтобы жениться на принцессе Жасмин. Тем временем, визирь Аграбы Джафар намеревается захватить власть над Аграбой, а для этого ему нужна волшебная лампа, хранящаяся в пещере чудес, доступ к которой разрешен лишь тому, кого называют «алмаз неограненный» - и этим человеком является никто иной как сам Аладдин.
Главные роли в фильме сыграли Мена Массуд
, Уилл Смит, Наоми Скотт
, Марван Кензари
, Навид Негабан
, Билли Магнуссен
, Насим Педрад
, Нуман Аджар
, Джордан Эй Нэш
, Кевин Матадин
, Адам Коллинз
, Берн Коллако
и другие.
В российский прокат «Аладдин»
выходит 23 мая 2019 года.