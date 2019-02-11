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Цвет настроения - Джинни: совершенно синий Уилл Смит поселился в волшебной лампе

11 февраля
2019 год

Новости кино >>
11 февраля 2019
В сети появился новый трейлер приключенческого фэнтези «Аладдин» режиссера Гая Ричи. В ролике впервые показали Уилла Смита в образе синего исполнителя желаний Джина, и выглядит он, надо признать, криповато.


По сюжету молодой воришка по имени Аладдин хочет стать принцем, чтобы жениться на принцессе Жасмин. Тем временем, визирь Аграбы Джафар намеревается захватить власть над Аграбой, а для этого ему нужна волшебная лампа, хранящаяся в пещере чудес, доступ к которой разрешен лишь тому, кого называют «алмаз неограненный» - и этим человеком является никто иной как сам Аладдин.

Цвет настроения - Джинни: совершенно синий Уилл Смит поселился в волшебной лампе

Главные роли в фильме сыграли Мена Массуд, Уилл Смит, Наоми Скотт, Марван Кензари, Навид Негабан, Билли Магнуссен, Насим Педрад, Нуман Аджар, Джордан Эй Нэш, Кевин Матадин, Адам Коллинз, Берн Коллако и другие.

В российский прокат «Аладдин» выходит 23 мая 2019 года.
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Цвет настроения - Джинни: совершенно синий Уилл Смит поселился в волшебной лампе фотографии
Цвет настроения - Джинни: совершенно синий Уилл Смит поселился в волшебной лампе фотографии
Цвет настроения - Джинни: совершенно синий Уилл Смит поселился в волшебной лампе фотографии
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