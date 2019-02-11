Фильм Чжана Имоу выбыл из конкурса Берлинале

Новая работа известного китайского режиссера Чжана Имоу
«Одна секунда
» (Yi miao zhong) выбыл из числа претендентов на «Золотого медведя» 69-го Международного Берлинского кинофестиваля, сообщает пресс-служба смотра.
Организаторы Берлинале объясняют отмену показов «техническими причинами, возникшими на этапе пост-продакшна». В Сети однако уже выдвигают предположения о том, что картина не прошла одобрение органов цензуры Китая. Так ранее, еще до открытия смотра, случилось с другой картиной – «Лучшие дни
», которую планировали показать в секции Generation.
Действие фильма Имоу развивает в 1970-х, в числе главных героев – девушка, укравшая бобину с пленкой хроники, одна секунда которой может помочь сбежавшему из лагеря заключенному. Картина основана на романе Янь Гэлин.
Чжан Имоу – неоднократный участник Берлинале
и других мировых смотров, он стал одним из первых китайских режиссеров, получивших «Золотого медведя» за фильм «Красный гаолян
». Вместо «Одной секунды» организаторы Берлинского смотра покажут что-то из предыдущих работ Имоу.