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Фильм Чжана Имоу выбыл из конкурса Берлинале

11 февраля
2019 год

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11 февраля 2019
Новая работа известного китайского режиссера Чжана Имоу «Одна секунда» (Yi miao zhong) выбыл из числа претендентов на «Золотого медведя» 69-го Международного Берлинского кинофестиваля, сообщает пресс-служба смотра.

Фильм Чжана Имоу выбыл из конкурса Берлинале

Организаторы Берлинале объясняют отмену показов «техническими причинами, возникшими на этапе пост-продакшна». В Сети однако уже выдвигают предположения о том, что картина не прошла одобрение органов цензуры Китая. Так ранее, еще до открытия смотра, случилось с другой картиной – «Лучшие дни», которую планировали показать в секции Generation.

Действие фильма Имоу развивает в 1970-х, в числе главных героев – девушка, укравшая бобину с пленкой хроники, одна секунда которой может помочь сбежавшему из лагеря заключенному. Картина основана на романе Янь Гэлин.

Чжан Имоу – неоднократный участник Берлинале и других мировых смотров, он стал одним из первых китайских режиссеров, получивших «Золотого медведя» за фильм «Красный гаолян». Вместо «Одной секунды» организаторы Берлинского смотра покажут что-то из предыдущих работ Имоу.
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