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Стал известен актерский состав фильма о Зое Космодемьянской

11 февраля
2019 год

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11 февраля 2019
В Беларуси стартовали съемки игрового фильма о Зое Космодемьянской, инициатором которого выступило Российское военно-историческое общество (РВИО), производством ленты занимается Киностудия имени М.Горького при поддержке Министерства культуры РФ, сообщает пресс-служба РВИО.

Стал известен актерский состав фильма о Зое Космодемьянской
фото: Пресс-служба РВИО

В основу фильма «Зоя» лег сценарий, написанный на основе исторических документов и свидетельств выживших участников событий. Авторами сценария стали Андрей Назаров, работавший над такими патриотическими хитами, как «Танки» и «Собибор», и Леонид Пляскин, последний также занял режиссерское кресло.

Главную роль в фильме исполнит молодая актриса Театра имени Маяковского Анастасия Мишина. Также в картине примут участие Ирина Пегова, Анна Уколова, Ольга Лапшина, Полина Филоненко, Вольфганг Черни и другие.
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