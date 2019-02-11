Стал известен актерский состав фильма о Зое Космодемьянской

В Беларуси стартовали съемки игрового фильма о Зое Космодемьянской, инициатором которого выступило Российское военно-историческое общество (РВИО), производством ленты занимается Киностудия имени М.Горького при поддержке Министерства культуры РФ, сообщает пресс-служба РВИО.
фото: Пресс-служба РВИО
В основу фильма «Зоя» лег сценарий, написанный на основе исторических документов и свидетельств выживших участников событий. Авторами сценария стали Андрей Назаров, работавший над такими патриотическими хитами, как «Танки» и «Собибор», и Леонид Пляскин, последний также занял режиссерское кресло.