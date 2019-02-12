Даррену Аронофски исполнилось 50 лет

Сегодня, 12 февраля
, исполнилось 50
лет известному американскому режиссёру, сценаристу и продюсеру Даррену Аронофски
.
Создатель «Реквиема по мечте»
и «Чёрного лебедя»
родился 12 февраля 1969
года в нью-йоркском районе Бруклин, в семье школьных учителей Абрахама
и Шарлотты Аронофски
. Вырос в районе Манхэттен-Бич. После окончания средней школы Эдварда Мэроу в течение шести месяцев путешествовал по Ближнему Востоку, Европе и Гватемале, а в 1987-м поступил в Гарвардский университет, где изучал антропологию, кино и анимацию. В 1990-м в качестве курсовой работы снял свой первый короткометражный фильм «Чистка супермаркета»
, через год номинированный на студенческую премию Американской академии киноискусства. В 1991-м в Гарварде успел снять ещё одну студенческую короткометражку «Печенье с предсказанием»
и закончил обучение в Гарварде, получив степень бакалавра искусств с отличием. Спустя год Даррен переехал в Лос-Анджелес, чтобы учиться режиссуре в консерватории Американского института киноискусства. Его выпускной работой стал короткометражный фильм «Протозоа»
, и в 1993-м начинающий режиссёр получил степень магистра изящных искусств.
К работе над полнометражным дебютом — сюрреалистическим триллером «Пи»
— Аронофски приступил в 1995-м, когда вернулся в Нью-Йорк. Фильм снимался прямо на улицах города, без ограждения и предварительного согласования с властями, поэтому кто-то из съёмочной группы всё время должен был стоять на стрёме, чтобы предупредить о приближении полиции. В итоге лента, чей бюджет составил 60 тысяч долларов, вышла в 1998-м и собрала букет наград, включая приз фестиваля «Сандэнс» за режиссуру, и более трёх миллионов долларов в прокате. Благодаря успеху дебюта режиссёр сумел через два года снять экранизацию романа Хьюберта Селби «Реквием по мечте»
, также отмеченному множеством призов.
Всего на счету Даррена Аронофски постановка семи полнометражных картин, девять сценариев и 15
продюсерских проектов. Он снял такие фильмы, как «Фонтан»
, «Рестлер»
, «Ной»
и «Чёрный лебедь». Участвовал также в создании игры Soldier Boyz
и засветился в качестве актёра в двух лентах. Последней режиссёрской работой мастера на данный момент является «Мама!»
. Обладатель 39
престижных наград, включая три премии «Независимый дух», награды Венецианского и Одесского кинофестивалей, приз смотра в Салониках и многие другие.