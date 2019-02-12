Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Даррену Аронофски исполнилось 50 лет

12 февраля
2019 год

Новости кино >>
12 февраля 2019
Сегодня, 12 февраля, исполнилось 50 лет известному американскому режиссёру, сценаристу и продюсеру Даррену Аронофски.

Даррену Аронофски исполнилось 50 лет
фото: the-talks.com

Создатель «Реквиема по мечте» и «Чёрного лебедя» родился 12 февраля 1969 года в нью-йоркском районе Бруклин, в семье школьных учителей Абрахама и Шарлотты Аронофски. Вырос в районе Манхэттен-Бич. После окончания средней школы Эдварда Мэроу в течение шести месяцев путешествовал по Ближнему Востоку, Европе и Гватемале, а в 1987-м поступил в Гарвардский университет, где изучал антропологию, кино и анимацию. В 1990-м в качестве курсовой работы снял свой первый короткометражный фильм «Чистка супермаркета», через год номинированный на студенческую премию Американской академии киноискусства. В 1991-м в Гарварде успел снять ещё одну студенческую короткометражку «Печенье с предсказанием» и закончил обучение в Гарварде, получив степень бакалавра искусств с отличием. Спустя год Даррен переехал в Лос-Анджелес, чтобы учиться режиссуре в консерватории Американского института киноискусства. Его выпускной работой стал короткометражный фильм «Протозоа», и в 1993-м начинающий режиссёр получил степень магистра изящных искусств.

К работе над полнометражным дебютом — сюрреалистическим триллером «Пи» — Аронофски приступил в 1995-м, когда вернулся в Нью-Йорк. Фильм снимался прямо на улицах города, без ограждения и предварительного согласования с властями, поэтому кто-то из съёмочной группы всё время должен был стоять на стрёме, чтобы предупредить о приближении полиции. В итоге лента, чей бюджет составил 60 тысяч долларов, вышла в 1998-м и собрала букет наград, включая приз фестиваля «Сандэнс» за режиссуру, и более трёх миллионов долларов в прокате. Благодаря успеху дебюта режиссёр сумел через два года снять экранизацию романа Хьюберта Селби «Реквием по мечте», также отмеченному множеством призов.

Всего на счету Даррена Аронофски постановка семи полнометражных картин, девять сценариев и 15 продюсерских проектов. Он снял такие фильмы, как «Фонтан», «Рестлер», «Ной» и «Чёрный лебедь». Участвовал также в создании игры Soldier Boyz и засветился в качестве актёра в двух лентах. Последней режиссёрской работой мастера на данный момент является «Мама!». Обладатель 39 престижных наград, включая три премии «Независимый дух», награды Венецианского и Одесского кинофестивалей, приз смотра в Салониках и многие другие.
версия для печати
Ссылки по теме
Мишель Пфайффер сыграет у Даррена Аронофски
Даррен Аронофски выбрал для себя новый проект
Даррен Аронофски в Москве сходил на футбол и балет
Поиск по меткам
Американское киноДень рождения
персоны
Даррен Аронофски
фильмы
Мама!НойПиРеквием по мечтеРестлерФонтанЧёрный лебедь

фотографии >>
Даррену Аронофски исполнилось 50 лет фотографии
С Алехандро Ходоровски
Даррену Аронофски исполнилось 50 лет фотографии
Даррену Аронофски исполнилось 50 лет фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Сергей Юрский
8 февраля ушёл из жизни актёр Сергей Юрский.
Альберт Финни
8 февраля ушёл из жизни актёр Альберт Финни.

День рождения >>

Сергей Габриэлян
Владислав Копп
Пантелеймон Крымов
Максим Леонидов
Виктор Логинов
Михаил Мамаев
Лидия Смирнова
Олеся Фаттахова
Алиса Хазанова
Пётр Махалица
Ким Новак
Ян Пешек
Оливер Рид
Джордж Сигал
Мина Сувари
Стокард Чаннинг
все родившиеся 13 февраля >>

Афиша кино >>

Айка
социальная драма
Германия, Казахстан, Китай, Польша, Россия, 2018
Алита: Боевой ангел
боевик, мелодрама, научная фантастика, приключения
Аргентина, Канада, США, 2018
Пилигрим
психологический триллер
Россия, 2018
Банды Индостана
боевик, приключения
Индия, 2018
Громкая связь
Россия, 2019
Капернаум
драма, социальная драма
Ливан, Франция, 2018
Любить нельзя расстаться
комедия, мелодрама
Аргентина, 2018
Отрыв
триллер
Россия, 2018
Святая Агата
фильм ужасов
США, 2018
Семь ужинов
Россия, 2019
Тайный мир Анны
приключения, семейное кино, экранизация
Мексика, 2017
Тетрадь дружбы Нацумэ
драма
Япония, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

«Другой»
Ролики фильмов
«Другой»
Маленький мальчик сильно меняется после столкновения с гигантской дырой неизвестного происхождения.
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен