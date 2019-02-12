Гоша Куценко стал нейрохирургом в седьмом сезоне «Склифосовского»

18 февраля в 21:00 на канале «Россия 1» начинается седьмой сезон «Склифосовского» о хирурге Олеге Брагине в исполнении Максима Аверина, сообщает пресс-служба кинокомпании «Русское», ответственной за производство сериала.
Компанию Аверину в новом сезоне составит Гоша Куценко, которому досталась роль нейрохирурга Александра Полякова, приглашённого в главный Институт скорой помощи завотделением Мариной Нарочинской (Мария Куликова). «С Максом Авериным мы знаем друг друга сто лет и давно хотели сняться вместе. И вот, наконец, у нас совместные сцены, где мы веселимся и враждуем. Мы – артисты одного времени, одной школы, и нам интересно работать вместе. Мы конкурируем с Авериным во всём – и в житейских делах, и в опыте, и в стилях работы, и в юморе. Я что-нибудь говорю, а он всегда ответит. В конце каждого дубля что-то обязательно произойдёт», – рассказал о съёмках актёр.
фото: Пресс-служба кинокомпании «Русское»
Помимо баталий в операционной героев ждут непростые испытания и в личной жизни. В конце прошлого сезона Марина родила Брагину дочь Катю. Теперь молодым родителям придётся не спать по ночам, не только спасая жизни пациентов, но и дежуря у детской кроватки. И если в стенах Склифа героям нет равных, то первоклассными мамой и папой их трудно назвать. Брагину повезло – его спасает работа, а вот Марина буквально разрывается между грудной Катенькой и родной дочерью Брагина Тамарой. Раньше Тамара жила с матерью Эммой в другой стране, но женщина умерла. Брагин взял дочь в свою новую семью. У Тамары непростой характер – точь-в-точь, как у отца. Однако, все житейские дрязги уходят на второй план, когда в дом Брагина приходит беда. «Все мы страшно боимся этого, – рассуждает Максим Аверин. – Испытание, которое предстоит пережить Брагину, очень интересно мне как артисту. Это возможность средствами кино рассказать людям о том, что в самый страшный момент надо не бояться, а бороться».
По словам Марии Куликовой, съёмки в «Склифосовском» стали для неё уже не просто работой, а «второй семьёй и параллельной жизнью»: «Мы давно не снимаем чётко по сценарию, а по-настоящему становимся нашими персонажами. Я забываю, что есть Маша Куликова, и живу жизнью Нарочинской. От этого рождаются самые любопытные и тонкие вещи. К счастью, у нас замечательный режиссёр-постановщик Юлия Краснова, которая не говорит "стоп", когда закончился текст, но мы продолжаем импровизировать, продолжаем жить. Я думаю, что именно эта правда и цепляет зрителя».
фото: Пресс-служба кинокомпании «Русское»
В новом сезоне продолжится и история хирурга Геннадия Кривицкого (Андрей Ильин), которому в предыдущих сериях усилиями Ирины Павловой (Елена Яковлева) пересадили донорское сердце. После этого герой обнаруживает в себе неожиданные изменения. А вот Павлову ждут последствия её неоднозначного решения добыть донорское сердце в обход закона. Медсестра Фаина (Ирина Основина) грозит оглаской и полицией. Остаётся только искать компромисса с Фаиной, но не будет ли цена слишком высока и хватит ли терпения у Павловой, известной своим отнюдь не простым характером? Елена Яковлева призналась, что регулярно забывает о «стервозности» Павловой: «Моя героиня – это ложечка дёгтя в компании гениальных врачей. Я частенько забываю, что она такая, но меня опять в это русло возвращают. Я думала, что ненадолго внедрюсь в этот сериал и скоро меня благополучно выгонят как недостойного работника. Мы уже по-всякому пытаемся – и нитки плохие купили, и оперируем плохо, но пока держимся».
Что касается медсестры Нины Дубровской (Анна Якунина), то она ждёт второго ребёнка, о чём руководство пока не в курсе. Супруг Женя Неклюдов (Андрей Барило) поначалу воспринял новость без энтузиазма, но неожиданно изменил своё отношение. Теперь он так одержим здоровьем жены и будущего ребёнка, что Нина вынуждена напоминать ему, что она беременна, а не больна.