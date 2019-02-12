Сериал «Череп и кости» с Джоном Малковичем вернётся на малые экраны

Действие телешоу, вышедшего в 2014 году, разворачивается в XVIII веке на Багамских островах. Здесь вымысел идёт рука об руку с реальными событиями, происходившими в то самое время на острове Нью-Провиденс.
фото: Пресс-служба телеканала «Че!»
Зрителям вновь поведают о знаменитом пирате Эдварде Тиче в исполнении Малковича. Чёрная Борода был настолько «популярен» своими набегами на британские суда, что правительство решает эту проблему просто – пирата надо убить. С этой целью к нему отправляют шпиона-убийцу Томаса Лоу (Ричард Койл).