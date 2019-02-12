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Сериал «Череп и кости» с Джоном Малковичем вернётся на малые экраны

12 февраля
2019 год

Новости кино >>
12 февраля 2019
17 февраля в 13.00 на «Че!» покажут весь сезон американского сериала «Череп и кости» с Джоном Малковичем в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала.

Действие телешоу, вышедшего в 2014 году, разворачивается в XVIII веке на Багамских островах. Здесь вымысел идёт рука об руку с реальными событиями, происходившими в то самое время на острове Нью-Провиденс.

Сериал «Череп и кости» с Джоном Малковичем вернётся на малые экраны
фото: Пресс-служба телеканала «Че!»

Зрителям вновь поведают о знаменитом пирате Эдварде Тиче в исполнении Малковича. Чёрная Борода был настолько «популярен» своими набегами на британские суда, что правительство решает эту проблему просто – пирата надо убить. С этой целью к нему отправляют шпиона-убийцу Томаса Лоу (Ричард Койл).
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Сериал «Череп и кости» с Джоном Малковичем вернётся на малые экраны фотографии
Сериал «Череп и кости» с Джоном Малковичем вернётся на малые экраны фотографии
Сериал «Череп и кости» с Джоном Малковичем вернётся на малые экраны фотографии
Сериал «Череп и кости» с Джоном Малковичем вернётся на малые экраны фотографии
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