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Рэпер Face написал песню для финальных титров «Юмориста»

12 февраля
2019 год

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12 февраля 2019
Рэпер Face написал саундтрек для «Юмориста», который будет играть в финальных титрах фильма. Режиссёр и сценарист картины Михаил Идов поставил клип по песне, уточняет пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип», выступающей дистрибьютором ленты, чей релиз намечен на 1 марта.

Рэпер Face написал песню для финальных титров «Юмориста»
фото: Пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

«В сентябре у Face вышел альбом "Пути неисповедимы" — неоднозначный с точки зрения музыки, но очень неожиданный и крутой как гражданский жест. В тот момент я заканчивал работу над фильмом, и мне вдруг показалось, что между Face и главным героем есть довольно чёткая связь. И Face, и Борис Аркадьев — люди, от которых публика ждёт, скажем так, простых развлечений, но оба быстро устают быть шутами и пытаются говорить о том, что их по-настоящему волнует — даже если это стоит им карьеры. Параллель меня заинтриговала, я показал кино Face. Ему фильм очень понравился, и он решил написать трек. Который стал неожиданной смычкой между событиями фильма и современностью», — рассказал Михаил Идов.

По словам продюсера ленты Артёма Васильева, «Face написал трек, отталкиваясь от своих впечатлений после просмотра. Нам не нужно было что-то объяснять или корректировать, он всё почувствовал верно. Это доказывает одну важную вещь: вопросы, которые мы поднимаем в картине, не устарели и находят отклик у современного поколения».

Антураж клипа — полутёмный концертный зал. Выступление Face сняли за одну смену в кабаре-театре на замаскированном под корабль дебаркадере в Петербурге. В клипе рэпер выступает альтер-эго главного героя фильма: он выходит на сцену в классическом костюме и начинает «развлекать публику» перед микрофоном. Кадры с музыкантом сменяются кадрами из киноленты — вот юморист Борис Аркадьев (Алексей Агранович) в зале перед преданными поклонниками, вот он в гримёрке, а вот он едет в никуда в машине сотрудников КГБ.

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Рэпер Face написал песню для финальных титров «Юмориста» фотографии
Рэпер Face написал песню для финальных титров «Юмориста» фотографии
Рэпер Face написал песню для финальных титров «Юмориста» фотографии
Рэпер Face написал песню для финальных титров «Юмориста» фотографии
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