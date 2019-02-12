Рэпер Face написал песню для финальных титров «Юмориста»

Рэпер Face написал саундтрек для «Юмориста», который будет играть в финальных титрах фильма. Режиссёр и сценарист картины Михаил Идов поставил клип по песне, уточняет пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип», выступающей дистрибьютором ленты, чей релиз намечен на 1 марта.
«В сентябре у Face вышел альбом "Пути неисповедимы" — неоднозначный с точки зрения музыки, но очень неожиданный и крутой как гражданский жест. В тот момент я заканчивал работу над фильмом, и мне вдруг показалось, что между Face и главным героем есть довольно чёткая связь. И Face, и Борис Аркадьев — люди, от которых публика ждёт, скажем так, простых развлечений, но оба быстро устают быть шутами и пытаются говорить о том, что их по-настоящему волнует — даже если это стоит им карьеры. Параллель меня заинтриговала, я показал кино Face. Ему фильм очень понравился, и он решил написать трек. Который стал неожиданной смычкой между событиями фильма и современностью», — рассказал Михаил Идов.
По словам продюсера ленты Артёма Васильева, «Face написал трек, отталкиваясь от своих впечатлений после просмотра. Нам не нужно было что-то объяснять или корректировать, он всё почувствовал верно. Это доказывает одну важную вещь: вопросы, которые мы поднимаем в картине, не устарели и находят отклик у современного поколения».
Антураж клипа — полутёмный концертный зал. Выступление Face сняли за одну смену в кабаре-театре на замаскированном под корабль дебаркадере в Петербурге. В клипе рэпер выступает альтер-эго главного героя фильма: он выходит на сцену в классическом костюме и начинает «развлекать публику» перед микрофоном. Кадры с музыкантом сменяются кадрами из киноленты — вот юморист Борис Аркадьев (Алексей Агранович) в зале перед преданными поклонниками, вот он в гримёрке, а вот он едет в никуда в машине сотрудников КГБ.