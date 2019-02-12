Лауреатов «Оскара» уберут в угоду рекламе

Имена нескольких победителей 91-й церемонии вручения наград премии «Оскар»
могут не попасть в прямую трансляцию праздничного вечера на ABC из-за новой политики Американской киноакадемии.
Согласно THR
, руководство академии вместе с телеканалом решило сократить время телетрансляции до трёх часов. Из 24 категорий под раздачу попали четыре. Это «Лучшая операторская работа», «Лучший монтаж», «Лучший короткометражный фильм» и «Лучший грим и причёски». Победителей данных номинаций назовут, когда трансляция будет прерываться на коммерческий перерыв, т.е. рекламу.
Впрочем, президент академии Джон Бэйли
уверяет, что пропущенные моменты будут транслироваться позднее в телевизионном эфире и в Интернете. По его словам, премия должна развиваться в ногу со временем, и, скорее всего, на следующих церемониях «Оскара» количество категорий, поглощённых рекламными паузами, станет не четыре, а шесть.
Решение академии вызвало
немало критики со стороны кинематографистов. В частности, режиссёр Гильермо Дель Торо
заявил, что нельзя удалять из прямого эфира номинации за операторскую работу и монтаж, поскольку они «находятся в самом сердце нашего ремесла. Они не унаследованы от театральной традиции или литературной традиции: это само кино».
Режиссёра поддержал оператор Эммануэль Любецки
: «Операторское искусство и монтаж, вероятно, являются "элементарными частицами", изначальными компонентами кино. Это неудачное решение».
Церемония пройдёт в Лос-Анджелесе 24 февраля.