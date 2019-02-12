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Лауреатов «Оскара» уберут в угоду рекламе

12 февраля
2019 год

Новости кино >>
12 февраля 2019
Имена нескольких победителей 91-й церемонии вручения наград премии «Оскар» могут не попасть в прямую трансляцию праздничного вечера на ABC из-за новой политики Американской киноакадемии.

Лауреатов «Оскара» уберут в угоду рекламе
фото: nbcnews.com

Согласно THR, руководство академии вместе с телеканалом решило сократить время телетрансляции до трёх часов. Из 24 категорий под раздачу попали четыре. Это «Лучшая операторская работа», «Лучший монтаж», «Лучший короткометражный фильм» и «Лучший грим и причёски». Победителей данных номинаций назовут, когда трансляция будет прерываться на коммерческий перерыв, т.е. рекламу.

Впрочем, президент академии Джон Бэйли уверяет, что пропущенные моменты будут транслироваться позднее в телевизионном эфире и в Интернете. По его словам, премия должна развиваться в ногу со временем, и, скорее всего, на следующих церемониях «Оскара» количество категорий, поглощённых рекламными паузами, станет не четыре, а шесть.


Решение академии вызвало немало критики со стороны кинематографистов. В частности, режиссёр Гильермо Дель Торо заявил, что нельзя удалять из прямого эфира номинации за операторскую работу и монтаж, поскольку они «находятся в самом сердце нашего ремесла. Они не унаследованы от театральной традиции или литературной традиции: это само кино».

Режиссёра поддержал оператор Эммануэль Любецки: «Операторское искусство и монтаж, вероятно, являются "элементарными частицами", изначальными компонентами кино. Это неудачное решение».

Церемония пройдёт в Лос-Анджелесе 24 февраля.
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