«Звоните ДиКаприо!», «Обычная женщина» и «Лучше, чем люди» номинированы на VII Премию АПКиТ

По итогам первого тура голосования жюри, в которое входят продюсеры кинокомпаний, состоящих в Ассоциации продюсеров кино и телевидения, определён список номинантов VII Премии АПКиТ. Они выбраны из числа всех телевизионных фильмов, премьера которых состоялась в минувшем году на федеральных телеканалах. Также впервые за историю вручения профессионального приза рассматривались и стали номинантами проекты, вышедшие на площадках онлайн видеосервисов. В категории «Лучший полнометражный художественный фильм» представлены картины, вышедшие в прокат в 2018-м более чем на 100 киноэкранах. Церемония вручения премии состоится 27 марта в Центре международной торговли. Награждение будет проходить по 21 номинации, уточняет пресс-служба ассоциации.
фото: Пресс-служба Ассоциации продюсеров кино и телевидения
Лучшими режиссёрами могут признать Петра Буслова («Домашний арест»), Жору Крыжовникова («Звоните ДиКаприо!») и Бориса Хлебникова («Обычная женщина»). Призы за визуальные эффекты могут достаться «Золотой Орде», «Крепости Бадабер» и «Лучше, чем люди», за оригинальную музыку к телевизионному фильму/сериалу, сценарий и работу режиссёра монтажа – «Домашнему аресту», «Крепости Бадабер» и «Обычной женщине», за операторскую работу – «Жёлтому глазу тигра», «Золотой Орде» и «Крепости Бадабер», за работу художника-постановщика – «Годунову», «Домашнему аресту» и «Крепости Бадабер», за работу художника по костюмам – «Годунову», «Золотой Орде» и «Крепости Бадабер», за работу художника по гриму – «Годунову», «Золотой Орде» и «Лучше, чем люди», за работу звукорежиссёра – «Домашнему аресту», «Золотой Орде» и «Крепости Бадабер», а за кастинг-директора – «Домашнему аресту», «Звоните ДиКаприо!», «Крепости Бадабер» и «Ненастью».