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«Звоните ДиКаприо!», «Обычная женщина» и «Лучше, чем люди» номинированы на VII Премию АПКиТ

13 февраля
2019 год

Новости кино >>
13 февраля 2019
По итогам первого тура голосования жюри, в которое входят продюсеры кинокомпаний, состоящих в Ассоциации продюсеров кино и телевидения, определён список номинантов VII Премии АПКиТ. Они выбраны из числа всех телевизионных фильмов, премьера которых состоялась в минувшем году на федеральных телеканалах. Также впервые за историю вручения профессионального приза рассматривались и стали номинантами проекты, вышедшие на площадках онлайн видеосервисов. В категории «Лучший полнометражный художественный фильм» представлены картины, вышедшие в прокат в 2018-м более чем на 100 киноэкранах. Церемония вручения премии состоится 27 марта в Центре международной торговли. Награждение будет проходить по 21 номинации, уточняет пресс-служба ассоциации.

«Звоните ДиКаприо!», «Обычная женщина» и «Лучше, чем люди» номинированы на VII Премию АПКиТ
фото: Пресс-служба Ассоциации продюсеров кино и телевидения

На звание лучшего телевизионного фильма (1-4 серии) претендуют «Крепость Бадабер», «Ноль» и «Эксперт». Среди мини-сериалов (5-24 серий) на победу могут рассчитывать «Звоните ДиКаприо!», «Лучше, чем люди» и «Обычная женщина». «Ищейку», «Молодёжку» или «Тайны госпожи Кирсановой», на чьём счету более 24 серий, могут признать сериалом года. «Год культуры», «Домашний арест» и «Ольга» включены в номинацию «Лучший комедийный сериал», а «Барбоскины», «Маша и Медведь» и «Фиксики» – в категорию «Лучший телевизионный анимационный сериал». «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел», «Т-34» и «Я худею» номинированы в качестве лучших полнометражных художественных фильмов.

Лучшим актёром телевизионного фильма/сериала могут объявить Александра Робака, Павла Деревянко («Домашний арест») и Андрея Бурковского («Звоните ДиКаприо!»). Среди актрис в данной категории заявлены Анна Михалкова («Обычная женщина»), Анна Уколова («Домашний арест»), Паулина Андреева («Лучше, чем люди») и Юлия Снигирь («Кровавая барыня»). За титул лучших актёров и актрис второго плана в телевизионном фильме/сериале поборются Сергей Бурунов, Тимофей Трибунцев, Альбина Тиханова («Домашний арест»), Сергей Маковецкий («Годунов»), Ирина Розанова и Светлана Иванова («Крепость Бадабер»).

Лучшими режиссёрами могут признать Петра Буслова («Домашний арест»), Жору Крыжовникова («Звоните ДиКаприо!») и Бориса Хлебникова («Обычная женщина»). Призы за визуальные эффекты могут достаться «Золотой Орде», «Крепости Бадабер» и «Лучше, чем люди», за оригинальную музыку к телевизионному фильму/сериалу, сценарий и работу режиссёра монтажа – «Домашнему аресту», «Крепости Бадабер» и «Обычной женщине», за операторскую работу – «Жёлтому глазу тигра», «Золотой Орде» и «Крепости Бадабер», за работу художника-постановщика – «Годунову», «Домашнему аресту» и «Крепости Бадабер», за работу художника по костюмам – «Годунову», «Золотой Орде» и «Крепости Бадабер», за работу художника по гриму – «Годунову», «Золотой Орде» и «Лучше, чем люди», за работу звукорежиссёра – «Домашнему аресту», «Золотой Орде» и «Крепости Бадабер», а за кастинг-директора – «Домашнему аресту», «Звоните ДиКаприо!», «Крепости Бадабер» и «Ненастью».
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