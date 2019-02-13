Фильм о младшей сестре Шерлока Холмса поставит режиссёр сериала «Убивая Еву»

Студия Legendary нашла режиссёра для киноадаптации серии романов о младшей сестре легендарного детектива Шерлока Холмса – Эноле. Им станет постановщик сериала «Убивая Еву» Гарри Брэдбир
, уверяет Variety
.
Главная роль закреплена за Милли Бобби Браун
. Звезда «Очень странных дел»
также выступает продюсером картины, основанной на детективах Нэнси Спрингер
. Сценарий пишет Джек Торн
(«Чудо»
). Съёмки запланированы на это лето.
По сюжету рассказов Энола вместе с Шерлоком ведут расследования, и девочка-подросток демонстрирует способности, позволяющие назвать её самостоятельным детективом.
Первая из серии шести книг Спрингер была опубликована в 2006 году. Вместе с пятым по счёту рассказом она была номинирована на Премию Эдгара Аллана По.