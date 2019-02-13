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Фильм о младшей сестре Шерлока Холмса поставит режиссёр сериала «Убивая Еву»

13 февраля
2019 год

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13 февраля 2019
Студия Legendary нашла режиссёра для киноадаптации серии романов о младшей сестре легендарного детектива Шерлока Холмса – Эноле. Им станет постановщик сериала «Убивая Еву» Гарри Брэдбир, уверяет Variety.

Фильм о младшей сестре Шерлока Холмса поставит режиссёр сериала «Убивая Еву»
фото: twitter.com

Главная роль закреплена за Милли Бобби Браун. Звезда «Очень странных дел» также выступает продюсером картины, основанной на детективах Нэнси Спрингер. Сценарий пишет Джек Торн («Чудо»). Съёмки запланированы на это лето.

По сюжету рассказов Энола вместе с Шерлоком ведут расследования, и девочка-подросток демонстрирует способности, позволяющие назвать её самостоятельным детективом.

Первая из серии шести книг Спрингер была опубликована в 2006 году. Вместе с пятым по счёту рассказом она была номинирована на Премию Эдгара Аллана По.
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