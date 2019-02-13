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Первые серии «Содержанок» покажут 7 марта

13 февраля
2019 год

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13 февраля 2019
Премьера первых двух серий восьмисерийного эротического триллера Константина Богомолова «Содержанки» состоится 7 марта на видеосервисе Start. Далее новые эпизоды будут доступны по одному в неделю, сообщает пресс-служба сервиса.

Первые серии «Содержанок» покажут 7 марта
фото: Пресс-служба видеосервиса Start

Зрителей ожидает многосерийный фильм о жёстких нравах светской Москвы, куда приезжает молодая художница Даша (Софья Эрнст), чтобы изменить свою жизнь. В этом ей помогает подруга детства Марина (Маруся Фомина), которая с лёгкой руки светской свахи Алисы (Ольга Сутулова) живёт с женатым чиновником (Сергей Бурунов). Пока одни тратят деньги на очередное бриллиантовое колье, другие прикидывают, как дотянуть до зарплаты. Такова реальность для следователя Лены Широковой (Дарья Мороз). Впрочем, совсем скоро Лене предстоит познакомиться с красивой жизнью ближе: когда в туалете элитного ресторана найдут тело одной из девушек, Лена займётся расследованием этого запутанного дела.

По словам Мороз, у создателей «получился продукт абсолютно западного уровня – он другой и по картинке, и совершенно другой по актёрским работам. Это история очень высокого уровня. Обычным зрителям будет интересно следить за сюжетом. Костя достаточно хорошо знает московский глэм – и не только глэм, но и огромное количество персонажей действительно большого бизнеса. То, что он снимает, на мой взгляд, очень и очень похоже на правду. Как на это будут реагировать эти персонажи, не знаю. Те, кто знакомы с этим миром, будут удивлены, насколько это точно».

Первые серии «Содержанок» покажут 7 марта
фото: Пресс-служба видеосервиса Start

«Моя героиня Даша остаётся в Москве, потому что, посмотрев на красивую жизнь, тоже хочет стать участницей этого процесса. Она мечтает открыть свою галерею. Для Даши путь содержанки – не стиль жизни, а скорее трамплин на пути к мечте, способ значительно ускорить процесс. Она хочет быть независимой», – рассказала о своей роли Софья Эрнст.

«Для меня эта история о несвободных людях и о том, как они сами себе эту несвободу устраивают, – делится Ольга Сутулова. – Например, моя героиня несвободна, потому что живёт в мире условностей, в котором нужно иметь "статус", "соответствовать", успеть, купить-продать, быть замужней женщиной. Это большая проблема российская – статус замужней женщины и отношений. За всем этим она не очень помнит, чего она сама хочет. Они все очень несчастные люди, персонажи "Содержанок". Это очень жёсткая, честная и довольно циничная в своей честности история».

«Неважно, Москва это или другой мегаполис, – считает Ирина Старшенбаум. – Это люди, которые встречаются очень часто – по бизнесу, по светским отношениям – и, естественно, их окружает манящий мир светскости, моды и интриг, который очень интересно препарируется Константином Юрьевичем».

Первые серии «Содержанок» покажут 7 марта
фото: Пресс-служба видеосервиса Start

По признанию режиссёра, он хочет «продолжить работу в сериальной индустрии. Желание подкрепляется не только результатом, которым я горжусь. Существенная причина – это организация процесса, то, как всё это происходило и было организовано. Возможность создать такую сложную команду первоклассных профессионалов, конечно же, заслуга продюсеров и на протяжении всего процесса не возникло ни одного момента, когда мы бы как-то занижали требования к самим себе. Я очень надеюсь, что нам удалось создать нестандартный для России киносериальный продукт, в котором есть главная составляющая – это кино. Это не просто сериал, это – кино. В каких-то сериях я сам удивляюсь, что у нас получилось это сделать, что дорогого стоит».

Съёмки киносериала проходили с сентября по декабрь 2018 года. В актёрский состав также входят Александр Збруев, Марина Зудина, Александр Кузнецов, Владимир Мишуков, Пётр Скворцов, Александра Ребенок, Сабина Ахмедова, Игорь Гордин, Леонид Бичевин, Роза Хайруллина, Ксения Собчак, Светлана Бондарчук, Вадим Верник и многие другие.
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Первые серии «Содержанок» покажут 7 марта фотографии
Первые серии «Содержанок» покажут 7 марта фотографии
Первые серии «Содержанок» покажут 7 марта фотографии
Первые серии «Содержанок» покажут 7 марта фотографии
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