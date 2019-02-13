Долг двух десятков кинокомпаний перед Фондом кино составил более 700 миллионов рублей

Более 20 кинокомпаний имеют задолженности перед Фондом кино по субсидии на поддержку производства фильмов. Общая сумма долга превышает 700 миллионов рублей, сообщается на сайте Министерства культуры России.
фото: Владимир Гердо
По словам директора Департамента кинематографии Минкультуры Ольги Любимовой, «по состоянию на 12 февраля 2019 года задолженность перед Фондом кино имеют 22 компании. Каждая из них обязалась в установленный срок произвести кинопродукт, но по тем или иным причинам выпуск фильмов был задержан или не состоялся вовсе».