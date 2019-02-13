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Долг двух десятков кинокомпаний перед Фондом кино составил более 700 миллионов рублей

13 февраля
2019 год

Новости кино >>
13 февраля 2019
Более 20 кинокомпаний имеют задолженности перед Фондом кино по субсидии на поддержку производства фильмов. Общая сумма долга превышает 700 миллионов рублей, сообщается на сайте Министерства культуры России.

Ольга Любимова
фото: Владимир Гердо

По словам директора Департамента кинематографии Минкультуры Ольги Любимовой, «по состоянию на 12 февраля 2019 года задолженность перед Фондом кино имеют 22 компании. Каждая из них обязалась в установленный срок произвести кинопродукт, но по тем или иным причинам выпуск фильмов был задержан или не состоялся вовсе».

Самый большой долг числится за ООО «Энджой мувиз», компания не вернула более 112 миллионов рублей за реализацию «Аладдина». В «чёрный список» также попали такие организации кинематографии, как «Медиа Арт Студио» («Герой»), «ТО Кинокомпания Андреевский флаг» («Территория»), «ДА-Студия» («Сергей Радонежский»), «Кинокомпания "Спутник"» («Ночные стражи», «Танцы на высоте»), «Москит» («С восьмым марта, мужчины!»), «Кинокомпания "КИТ"» («Мотылёк»), «Студия Ортодокс» («Иерей-Сан»), «Пятый элемент» («Эластико»), «Продюсерский центр "Золотой век"» («Тайна Снежной королевы»), «Ангел» («Дед Мороз. Битва магов») и другие.

Данные организации, их директоров и учредителей не допустят к участию в будущих питчингах Минкультуры России и Фонда кино.
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