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Утверждён новый состав правительственного совета по развитию российского кино

13 февраля
2019 год

Новости кино >>
13 февраля 2019
На официальном портале правовой информации опубликовано распоряжение о новом составе правительственного совета по развитию отечественной кинематографии, подписанное премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает ТАСС.

Дмитрий Медведев
фото: Екатерина Штукина

В новый состав правительственного совета, состоящего из 27 человек, включены замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, замминистра культуры РФ Павел Степанов и замминистра экономического развития РФ Оксана Тарасенко.

Совет представляет собой постоянно действующий совещательный орган, образованный в целях разработки предложений, связанных с реализацией государственной политики в области кинематографии. По данным агентства, в задачи совета входят «рассмотрение и подготовка предложений, связанных с обеспечением повышения эффективности господдержки производства, проката и показа отечественной кинопродукции и управления федеральной собственностью в сфере кинематографии, с оказанием поддержки в продвижении и распространении отечественной кинопродукции за рубежом, с развитием образования и науки и внедрением инновационных технологий в области кинематографии, а также с разработкой протекционистских мер по отношению к российскому кинорынку».
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