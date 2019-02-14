Николаю Ерёменко-младшему исполнилось бы 70 лет

Сегодня, 14 февраля
, исполняется 70
лет со дня рождения заслуженного артиста РСФСР, народного артиста РФ, популярного советского и российского актёра театра и кино Николая Ерёменко-младшего
.
Николай Николаевич Ерёменко-младший
родился 14 февраля 1949
года в Витебске Белорусской ССР в семье актёров Николая Ерёменко
и Галины Орловой
. В 1971-м окончил ВГИК, где учился в мастерской Сергея Герасимова
и Тамары Макаровой
, и был принят в труппу Театра-студии киноактёра
. С 1976-го — актёр киностудии имени Горького.
В кино дебютировал ролью Алёши в двухсерийной социальной драме своего учителя «У озера»
. Позднее Герасимов снял своего любимого актёра ещё в пяти фильмах: «Любить человека»
, «Красное и чёрное»
, «В начале славных дел»
, «Юность Петра»
и «Лев Толстой»
. Популярность Ерёменко-младшему принесли образы, созданные им в таких картинах и сериалах, как «Горячий снег»
, «Исполнение желаний»
, «Хождение по мукам»
, «Трактир на Пятницкой»
, «31 июня»
, «Эскадрон гусар летучих»
, «Шёл четвёртый год войны…»
, «В поисках капитана Гранта»
, «Царская охота»
, «Я объявляю вам войну»
, «Империя под ударом»
, «Подари мне лунный свет»
, «Бригада»
и, конечно же, «Пираты XX века»
. Всего на счету актёра около 50
ролей в кино и на телевидении. В середине 90-х он также дебютировал в качестве режиссёра фильмом «Сын за отца»
, где снялся вместе с отцом.
Николай Ерёменко умер в воскресенье 27 мая 2001
года в Боткинской больнице Москвы от инсульта. Похоронен в Минске на 26-м участке Московского (Восточного) кладбища, рядом с могилой отца, которого он пережил лишь на 11 месяцев.