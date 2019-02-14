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Николаю Ерёменко-младшему исполнилось бы 70 лет

14 февраля
2019 год

Новости кино >>
14 февраля 2019
Сегодня, 14 февраля, исполняется 70 лет со дня рождения заслуженного артиста РСФСР, народного артиста РФ, популярного советского и российского актёра театра и кино Николая Ерёменко-младшего.

Николаю Ерёменко-младшему исполнилось бы 70 лет
фото: kulturologia.ru

Николай Николаевич Ерёменко-младший родился 14 февраля 1949 года в Витебске Белорусской ССР в семье актёров Николая Ерёменко и Галины Орловой. В 1971-м окончил ВГИК, где учился в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой, и был принят в труппу Театра-студии киноактёра. С 1976-го — актёр киностудии имени Горького.

В кино дебютировал ролью Алёши в двухсерийной социальной драме своего учителя «У озера». Позднее Герасимов снял своего любимого актёра ещё в пяти фильмах: «Любить человека», «Красное и чёрное», «В начале славных дел», «Юность Петра» и «Лев Толстой». Популярность Ерёменко-младшему принесли образы, созданные им в таких картинах и сериалах, как «Горячий снег», «Исполнение желаний», «Хождение по мукам», «Трактир на Пятницкой», «31 июня», «Эскадрон гусар летучих», «Шёл четвёртый год войны…», «В поисках капитана Гранта», «Царская охота», «Я объявляю вам войну», «Империя под ударом», «Подари мне лунный свет», «Бригада» и, конечно же, «Пираты XX века». Всего на счету актёра около 50 ролей в кино и на телевидении. В середине 90-х он также дебютировал в качестве режиссёра фильмом «Сын за отца», где снялся вместе с отцом.

Николай Ерёменко умер в воскресенье 27 мая 2001 года в Боткинской больнице Москвы от инсульта. Похоронен в Минске на 26-м участке Московского (Восточного) кладбища, рядом с могилой отца, которого он пережил лишь на 11 месяцев.
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