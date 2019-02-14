Роман Курцын стал медведем

анонс

Николаю Ерёменко-младшему исполнилось бы 70 лет

13 февраля

Долг двух десятков кинокомпаний перед Фондом кино составил более 700 миллионов рублей

В «чёрный список» попали «Энджой мувиз», «Кинокомпания "Спутник"», «Кинокомпания "КИТ"» и другие организации кинематографии.