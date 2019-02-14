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Роман Курцын стал медведем

14 февраля
2019 год

Новости кино >>
14 февраля 2019
Роман Курцын подарил голос синему медведю в мультфильме «Волшебный парк Джун», который выйдет в российский прокат 21 марта. Об этом сообщает пресс-служба дистрибьютора ленты «Централ Партнершип».

Маленьких зрителей ожидает история о девочке, придумывающей удивительный Парк развлечений, который благодаря её неудержимой фантазии и вере в чудеса становится реальным. Оживают и обитатели Парка, волшебные звери, которые следят за работой аттракционов и развлекают гостей. Например, харизматичный медведь Бумер – лицо Парка, он встречает посетителей и заряжает их позитивом и сказочным настроением. Добрейшее и позитивное существо, он отличается от собратьев цветом шкуры и выдающимися габаритами, а также тем, что побаивается птиц и засыпает в любой непонятной ситуации.

Роман Курцын стал медведем
фото: Пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

«Это мой первый опыт озвучания мультфильма, и, мне кажется, он удался. По крайней мере, у меня полное ощущение, что именно я сыграл этого медведя! Бумер – яркий и добрый парень. Думаю, с первой секунды появления на экране он влюбит в себя всех зрителей от мала до велика», – рассказал о своём персонаже Роман Курцын.

С 14 февраля популярного актёра можно увидеть на большом экране в комедии «Семь ужинов».
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