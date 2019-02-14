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Что, если бы все позабыли «Битлз»?

14 февраля
2019 год

Новости кино >>
14 февраля 2019
В сети появился дублированный трейлер фэнтезийной музыкальной комедии Дэнни Бойла («На игле») «Вчера». Главную роль исполнил дебютант в большом кино Химеш Патель («Материнство»).


Сюжет посвящён истории музыканта-неудачника Джека Малика, живущего в английской глубинке. Несмотря на поддержку своей лучшей подруги Элли, парень решает перестать мечтать о славе и забросить своё любимое дело. Однако на следующее утро Джек обнаруживает, что в результате необъяснимых событий весь мир забыл о существовании группы The Beatles, и только он помнит их песни. Вскоре Малик начинает исполнять композиции ливерпульской четвёрки, выдавая их за свои, и становится звездой мирового уровня. И хотя его популярность стремительно растёт, теперь Джек рискует потерять Элли — единственного человека, всегда верившего в него.

Что, если бы все позабыли «Битлз»?

Главные роли в фильме сыграли Лили Джеймс, Ана де Армас, Кейт МакКиннон, Ламорн Моррис, Эд Ширан, Софи Ди Мартино, Джоэль Фрай, Камилла Чен, Александр Арнольд, Эллиз Шаппелль и другие. Одну из ролей в картине исполнила российская актриса Марьяна Спивак.

В российским прокате «Вчера» стартует 19 сентября 2019 года.
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Что, если бы все позабыли «Битлз»? фотографии
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