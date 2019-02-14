Что, если бы все позабыли «Битлз»?

В сети появился дублированный трейлер фэнтезийной музыкальной комедии Дэнни Бойла
(«На игле»
) «Вчера»
. Главную роль исполнил дебютант в большом кино Химеш Патель
(«Материнство»
).
Сюжет посвящён истории музыканта-неудачника Джека Малика, живущего в английской глубинке. Несмотря на поддержку своей лучшей подруги Элли, парень решает перестать мечтать о славе и забросить своё любимое дело. Однако на следующее утро Джек обнаруживает, что в результате необъяснимых событий весь мир забыл о существовании группы The Beatles, и только он помнит их песни. Вскоре Малик начинает исполнять композиции ливерпульской четвёрки, выдавая их за свои, и становится звездой мирового уровня. И хотя его популярность стремительно растёт, теперь Джек рискует потерять Элли — единственного человека, всегда верившего в него.
Главные роли в фильме сыграли Лили Джеймс
, Ана де Армас
, Кейт МакКиннон
, Ламорн Моррис
, Эд Ширан
, Софи Ди Мартино
, Джоэль Фрай
, Камилла Чен
, Александр Арнольд
, Эллиз Шаппелль
и другие. Одну из ролей в картине исполнила российская актриса Марьяна Спивак
.
В российским прокате «Вчера»
стартует 19 сентября 2019 года.