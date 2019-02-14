Джош Бролин заменит Патрика Стюарта в «Дюне»

Джош Бролин
записался в команду фильма Дени Вильнёва «Дюна»
по роману Фрэнка Герберта
. Согласно Variety
, актёр предстанет в качестве Гёрни Халлека, воплощённого в экранизации Дэвида Линча Патриком Стюартом
.
Ранее стало известно, что Оскару Айзеку
предложена роль Лето Атрейдеса, отца главного героя, которого играет Тимоти Шаламе
. Шарлотта Рэмплинг
воплотит образ императорской Правдовидицы и преподобной матери ордена Бене Гессерит Гайи-Елены Мохийам. Стеллан Скарсгард
станет злодеем Владимиром Харконненом, Хавьер Бардем
– вождём Стилгаром, а Зендая
– Чани, возлюбленной Пола Атрейдеса. Также в картине снимутся Ребекка Фергюсон
и Дэйв Батиста
. Сценарий написали Эрик Рот
и Джон Спэйтс
. Производство ленты должно начаться весной, съёмки пройдут в Будапеште и Иордании.
Действие первой части саги «Хроники Дюны»
разворачивается в будущем, где люди решили отказаться от техники и максимально развить свои мыслительные способности. Читатель наблюдает за враждой двух могущественных домов: Атрейдес и Харконнен.
Первая экранизация романа, осуществлённая Линчем
, вышла в свет в 1984 году и, несмотря на провал в прокате, заслужила культовый статус у поклонников литературного первоисточника.