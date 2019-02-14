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Джош Бролин заменит Патрика Стюарта в «Дюне»

14 февраля
2019 год

Новости кино >>
14 февраля 2019
Джош Бролин записался в команду фильма Дени Вильнёва «Дюна» по роману Фрэнка Герберта. Согласно Variety, актёр предстанет в качестве Гёрни Халлека, воплощённого в экранизации Дэвида Линча Патриком Стюартом.

Джош Бролин заменит Патрика Стюарта в «Дюне»
фото: screengeek.net

Ранее стало известно, что Оскару Айзеку предложена роль Лето Атрейдеса, отца главного героя, которого играет Тимоти Шаламе. Шарлотта Рэмплинг воплотит образ императорской Правдовидицы и преподобной матери ордена Бене Гессерит Гайи-Елены Мохийам. Стеллан Скарсгард станет злодеем Владимиром Харконненом, Хавьер Бардем – вождём Стилгаром, а Зендая – Чани, возлюбленной Пола Атрейдеса. Также в картине снимутся Ребекка Фергюсон и Дэйв Батиста. Сценарий написали Эрик Рот и Джон Спэйтс. Производство ленты должно начаться весной, съёмки пройдут в Будапеште и Иордании.

Действие первой части саги «Хроники Дюны» разворачивается в будущем, где люди решили отказаться от техники и максимально развить свои мыслительные способности. Читатель наблюдает за враждой двух могущественных домов: Атрейдес и Харконнен.

Первая экранизация романа, осуществлённая Линчем, вышла в свет в 1984 году и, несмотря на провал в прокате, заслужила культовый статус у поклонников литературного первоисточника.
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