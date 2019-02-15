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Эльза покоряет волны в сиквеле самого снежного мультфильма Disney

15 февраля
2019 год

Новости кино >>
15 февраля 2019
Кино-театр.ру представляет трейлер продолжения анимационной картины Disney 2013 года «Холодное сердце» от режиссеров Криса Бака и Дженнифер Ли.


По сюжету Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень Свен и никогда не унывающий снеговик Олаф должны будут покинуть уютное королевство Эренделл и отправиться ещё дальше на север, в путешествие, которое приведет их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны.

Эльза покоряет волны в сиквеле самого снежного мультфильма Disney

Роли в мультфильме озвучили Кристен Белл, Эван Рэйчел Вуд, Джонатан Грофф, Идина Менцель, Стерлинг К. Браун и Джош Гэд.

В российский прокат «Холодное сердце 2» выйдет 28 ноября 2019 года.
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Эльза покоряет волны в сиквеле самого снежного мультфильма Disney фотографии
Эльза покоряет волны в сиквеле самого снежного мультфильма Disney фотографии
Эльза покоряет волны в сиквеле самого снежного мультфильма Disney фотографии
Эльза покоряет волны в сиквеле самого снежного мультфильма Disney фотографии
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