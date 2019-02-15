Istokiya написал песню для «Гостей»

«Мы искренне верим в любовь и не боимся обжечься. Да, любовь – это эксперимент. Но ради таких экспериментов стоит жить», – поделился музыкант эмоциями о работе над песней.
По сюжету фильма юная Катя знакомится с весёлой компанией приезжих ребят, у которых есть специфическое развлечение – устраивать вечеринки в чужих пустующих домах. И Катя знает подходящее место: старинная дача на побережье, хозяин которой давно уехал. Уединённо расположенный дом, в котором в начале прошлого века был спиритический салон, кажется всем отличным вариантом. Тревожная, даже жуткая заброшенность этого места никого не отпугивает. В разгар вечеринки появляется тот, кого Катя никак не ожидала увидеть: таинственный хозяин дома. Человек, которого она любила. Человек, находящийся во власти потусторонних сил.