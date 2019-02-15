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Istokiya написал песню для «Гостей»

15 февраля
2019 год

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15 февраля 2019
Молодой артист Istokiya написал песню «Эксперимент» к романтическому хоррору Евгения Абызова «Гости», сообщает пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип».

«Мы искренне верим в любовь и не боимся обжечься. Да, любовь – это эксперимент. Но ради таких экспериментов стоит жить», – поделился музыкант эмоциями о работе над песней.



По сюжету фильма юная Катя знакомится с весёлой компанией приезжих ребят, у которых есть специфическое развлечение – устраивать вечеринки в чужих пустующих домах. И Катя знает подходящее место: старинная дача на побережье, хозяин которой давно уехал. Уединённо расположенный дом, в котором в начале прошлого века был спиритический салон, кажется всем отличным вариантом. Тревожная, даже жуткая заброшенность этого места никого не отпугивает. В разгар вечеринки появляется тот, кого Катя никак не ожидала увидеть: таинственный хозяин дома. Человек, которого она любила. Человек, находящийся во власти потусторонних сил.

Картина с участием Юрия Чурсина, Ангелины Стречиной, Михаила Мещерякова, Анастасии Зенкович и других актёров выйдет в прокат 7 марта.
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Istokiya написал песню для «Гостей» фотографии
Istokiya написал песню для «Гостей» фотографии
Istokiya написал песню для «Гостей» фотографии
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