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Новости кино НТВ адаптирует французскую «Гвиану» Российская версия сериала будет называться «Золото».

Лайфстайл Раскрепощенный Голливуд на выезде: Ирина Шейк, Марго Робби и Тимоти Шаламе Закулисье премии BAFTA

Новости кино Республика Адыгея и Псковская область будут компенсировать затраты на кино Число регионов, участвующих в проекте «Кино России», выросло до семи.

Ролики фильмов «Холодное сердце 2» Анна, Эльза, Кристоф, Свен и Олаф отправляются на север, чтобы раскрыть древние тайны своей страны.

Ролики фильмов «Тетрадь дружбы Нацумэ» С самого детства Нацумэ приходится жить рядом с духами и скрывать от людей свой дар.

Ролики фильмов «Водяная» Два школьника приезжают в деревню, где их мать похищает нечисть.

Ролики фильмов «Вчера» Певец-неудачник получает шанс стать легендой музыкального мира.