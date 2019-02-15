Республика Адыгея и Псковская область будут компенсировать затраты на кино

Республика Адыгея и Псковская область присоединились к проекту «Кино России», который Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) реализует совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и при активной поддержке Фонда кино. С учётом их подключения к инициативе число регионов, где кинокомпании могут претендовать на финансовую поддержку в виде компенсации части затрат на съёмки, вырастет до семи. Согласно пресс-службе ассоциации, соответствующие соглашения подписали на Российском инвестиционном форуме в Сочи генеральный директор АСИ Светлана Чупшева
, председатель правления АПКиТ Сергей Сельянов
с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым
и губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым
.
Псковская область готова давать компенсации с 2019 года, в настоящее время разрабатывается Положение о конкурсе, в котором будут прописаны условия и объёмы финансирования. Республика Адыгея начнёт выплаты в 2020-м – до 20 процентов затрат по проектам, которые будут реализованы на её территории в текущем году, общая сумма компенсаций будет определена при формировании бюджета субъекта РФ на 2020 год.
Псковская область и Республика Адыгея обладают благоприятным климатом, историко-культурным и природным наследием. Адыгея богата военными кинолокациями, которые могут быть применены в производстве исторического кино и военно-патриотических фильмов. Данный субъект РФ готов предоставлять технические возможности для съёмок массовых сцен баталий, передвижения и дислокации войск, различных боевых действий. А также – локации для съёмок приключенческих фильмов и других видов игрового кино: в Республике множество водопадов, горной местности с разными высотами над уровнем моря и разнообразные каньоны. Также здесь находится воссозданный и реконструированный православный мужской монастырь, много мечетей, включая Соборную мечеть, расположенную в Майкопе. В Псковской области сосредоточено более четырёх тысяч объектов культурного наследия. Число памятников архитектуры составляет свыше тысячи, археологии – более двух тысяч. Здесь также сохранены дворянские усадьбы.
По словам Михаила Ведерникова, «сотрудничество с АСИ, АПКиТ и Фондом кино крайне полезное и важное для региона. Она обладает богатым историко-культурным и природным наследием, которое может быть использовано в процессе кинопроизводства. Псковский край является родиной многих исторических личностей, выдающихся людей, философских концепций и художественных произведений, составивших славу русской и мировой культуры. Всё это может и должно быть использовано в нашей совместной работе с кинопроизводителями».
Ранее кинокомпаниям возмещали часть средств Калининградская (до 20 %, в бюджете 2019 года заложено 40 млн рублей) и Ульяновская (до 30 %, в бюджете 2019 года заложено 15 млн рублей) области, а также Приморский край (до 15 %). Во второй половине этого года к проекту присоединятся Новгородская (в бюджете заложено 20 млн рублей) и Вологодская области – размер компенсаций в них составляет до 20 % от суммы затрат.