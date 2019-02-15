НТВ адаптирует французскую «Гвиану»

НТВ приобрёл права на адаптацию французского сериала «Гвиана»
(Ouro). Российская версия сериала будет называться «Золото»
, уточняет пресс-служба телеканала.
Мировая премьера оригинальной версии состоялась в январе 2017 года и сразу полюбилась зрителям. Картина заслужила рейтинг 7,6 на IMDb.
Сюжет разворачивается вокруг молодого геолога, который, чтобы не вылететь из университета, отправляется на стажировку в золотодобывающую компанию в другой город. Взятый под крыло местного «золотого лорда» студент вскоре попадает в более прибыльный и гораздо более опасный мир торговли золотом. Здесь он сталкивается с проходимцами и изгоями, которые за самородок готовы убить любого. Герою придётся сдавать экзамен на выживание, и «завал» такого испытания грозит уже не отчислением из университета, а настоящей гибелью.
Для НТВ это не первый опыт создания ремейка зарубежного сериала. Осенью 2017-го в эфир вышла российская версия «Бесстыдников»
, в мае 2018-го состоялась премьера адаптации шведско-датского детектива «Мост»
с Ингеборгой Дапкунайте
и Михаилом Пореченковым
. Завершились съёмки ремейка шпионского детектива «Фальшивый флаг»
, на финальной стадии находится работа над «Хорошей женой»
, идут съёмки отечественной версии южнокорейского «Подсудимого»
. Также телеканал приобрёл права на адаптации корейских сериалов «Под прикрытием»
и «Город тайн»
.