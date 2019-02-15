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НТВ адаптирует французскую «Гвиану»

15 февраля
2019 год

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15 февраля 2019
НТВ приобрёл права на адаптацию французского сериала «Гвиана» (Ouro). Российская версия сериала будет называться «Золото», уточняет пресс-служба телеканала.

Мировая премьера оригинальной версии состоялась в январе 2017 года и сразу полюбилась зрителям. Картина заслужила рейтинг 7,6 на IMDb.

«Гвиана»

Сюжет разворачивается вокруг молодого геолога, который, чтобы не вылететь из университета, отправляется на стажировку в золотодобывающую компанию в другой город. Взятый под крыло местного «золотого лорда» студент вскоре попадает в более прибыльный и гораздо более опасный мир торговли золотом. Здесь он сталкивается с проходимцами и изгоями, которые за самородок готовы убить любого. Герою придётся сдавать экзамен на выживание, и «завал» такого испытания грозит уже не отчислением из университета, а настоящей гибелью.

Для НТВ это не первый опыт создания ремейка зарубежного сериала. Осенью 2017-го в эфир вышла российская версия «Бесстыдников», в мае 2018-го состоялась премьера адаптации шведско-датского детектива «Мост» с Ингеборгой Дапкунайте и Михаилом Пореченковым. Завершились съёмки ремейка шпионского детектива «Фальшивый флаг», на финальной стадии находится работа над «Хорошей женой», идут съёмки отечественной версии южнокорейского «Подсудимого». Также телеканал приобрёл права на адаптации корейских сериалов «Под прикрытием» и «Город тайн».
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