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В Бенедикте Камбербэтче проснулся Сатана

15 февраля
2019 год

Новости кино >>
15 февраля 2019
Бенедикт Камбербэтч подарит свой голос анимированному Сатане в «Благих знамениях», уверяет Variety.

В Бенедикте Камбербэтче проснулся Сатана
фото: metro.co

Совместный проект Amazon Studios и BBC Two станет шестисерийной экранизацией одноимённого романа английских писателей Нила Геймана и Терри Пратчетта, написанного в жанре юмористического фэнтэзи. По его сюжету, демон Кроули и ангел Азирафель пытаются предотвратить грядущий конец света, участвуя в воспитании будущего Антихриста.

Главных героев воплотят на малом экране Дэвид Теннант и Майкл Шин. Джону Хэмму достался образ архангела Гавриила, Миранда Ричардсон сыграет мадам Трэйси, Джек Уайтхолл предстанет в качестве бухгалтера Ньютона Палсифера, Майкл Маккин станет сержантом Шедвеллом, а Фрэнсис Макдорманд озвучит Бога. В актёрский состав мини-сериала также влились Адриа Архона, Нина Сосанья, Нед Деннехи, Ник Оффермэн и Эрион Бакаре.

Сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером фэнтезийной комедии выступит Гейман. Сериал выйдет в мае на платформе Amazon.
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