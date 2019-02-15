В Бенедикте Камбербэтче проснулся Сатана

Бенедикт Камбербэтч
подарит свой голос анимированному Сатане в «Благих знамениях»
, уверяет Variety
.
Совместный проект Amazon Studios и BBC Two станет шестисерийной экранизацией одноимённого романа английских писателей Нила Геймана
и Терри Пратчетта
, написанного в жанре юмористического фэнтэзи. По его сюжету, демон Кроули и ангел Азирафель пытаются предотвратить грядущий конец света, участвуя в воспитании будущего Антихриста.
Главных героев воплотят на малом экране Дэвид Теннант
и Майкл Шин
. Джону Хэмму
достался образ архангела Гавриила, Миранда Ричардсон
сыграет мадам Трэйси, Джек Уайтхолл
предстанет в качестве бухгалтера Ньютона Палсифера, Майкл Маккин
станет сержантом Шедвеллом, а Фрэнсис Макдорманд
озвучит Бога. В актёрский состав мини-сериала также влились Адриа Архона
, Нина Сосанья
, Нед Деннехи
, Ник Оффермэн
и Эрион Бакаре
.
Сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером фэнтезийной комедии выступит Гейман. Сериал выйдет в мае на платформе Amazon.