Приз FIPRESCI на Берлинале получил фильм «Синонимы»

ревью

Татьяна Догилева и Павел Лунгин заслужили «Право на отдых»

Киберпанк Роберта Родригеса по известной японской манге и аниме

«Норм и Несокрушимые: ключи от королевства»

Владимир Машков объявил об уходе из кино

Школьник и любитель видеоигр Сяои решает измениться, чтобы понравиться однокласснице.

Ролики фильмов

«Холодное сердце 2»

Анна, Эльза, Кристоф, Свен и Олаф отправляются на север, чтобы раскрыть древние тайны своей страны.