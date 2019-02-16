Приз FIPRESCI на Берлинале получил фильм «Синонимы»

Приз международной ассоциации кинопрессы FIPRESCI (ФИПРЕССИ) на 69-м Международном Берлинском кинофестивале
достался ленте «Синонимы
» израильского режиссера Надава Лапида
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фото: Guy Ferrandis / SBS Films
Главный герой картины - приехавший из Израиля в Париж Иоав. Всё, что он хочет, –стать настоящим французом, полностью отказавшимся от иврита, истории и общения с семьёй.
В программе «Панорама» наградой критиков была отмечена итальянская лента «Дафни
» режиссера Федерико Бонди, рассказывающая о семейной истории девушки с синдромом Дауна.
69-й Берлинский кинофестиваль проходит с 7 по 17 февраля. В основном конкурсе участвует 16 картин. Жюри смотра возглавляет актриса Жюльет Бинош
. Победители будут объявлены в субботу вечером.