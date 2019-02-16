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Приз FIPRESCI на Берлинале получил фильм «Синонимы»

16 февраля
2019 год

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16 февраля 2019
Приз международной ассоциации кинопрессы FIPRESCI (ФИПРЕССИ) на 69-м Международном Берлинском кинофестивале достался ленте «Синонимы» израильского режиссера Надава Лапида.

Приз FIPRESCI на Берлинале получил фильм «Синонимы»
фото: Guy Ferrandis / SBS Films

Главный герой картины - приехавший из Израиля в Париж Иоав. Всё, что он хочет, –стать настоящим французом, полностью отказавшимся от иврита, истории и общения с семьёй.

В программе «Панорама» наградой критиков была отмечена итальянская лента «Дафни» режиссера Федерико Бонди, рассказывающая о семейной истории девушки с синдромом Дауна.

69-й Берлинский кинофестиваль проходит с 7 по 17 февраля. В основном конкурсе участвует 16 картин. Жюри смотра возглавляет актриса Жюльет Бинош. Победители будут объявлены в субботу вечером.
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