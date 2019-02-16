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Умер актер Бруно Ганц

16 февраля
2019 год

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16 февраля 2019
В возрасте 77 лет скончался швейцарский актер Бруно Ганц, известный по роли Гитлера в фильме «Бункер», сообщает BBC.

Умер актер Бруно Ганц

Бруно Ганц родился 22 марта 1941 года в Цюрихе, там ж окончил музыкально-театральное училище. Впервые снялся в кино в возрасте 19 лет в 1960 году, через два года после этого переехал в Германию. Работал с такими режиссерами, как Вим Вендерс, Эрик Ромер, Вернер Херцог, Фолькер Шлендорф.

Известность к актеру пришла в 1980-х, когда он, в частности, сыграл в фильме Вендерса «Небо над Берлином». Широкому кругу зрителей актер запомнился также по роли Адольфа Гитлера в ленте «Бункер» Оливера Хиршбигеля, повествующей о последних днях Третьего рейха.

Последней его работой в кино стала картина «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера.
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фильмы
БункерДом, который построил ДжекНебо над Берлином

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