Умер актер Бруно Ганц

В возрасте 77 лет скончался швейцарский актер Бруно Ганц
, известный по роли Гитлера в фильме «Бункер
», сообщает BBC
.
Бруно Ганц родился 22 марта 1941 года в Цюрихе, там ж окончил музыкально-театральное училище. Впервые снялся в кино в возрасте 19 лет в 1960 году, через два года после этого переехал в Германию. Работал с такими режиссерами, как Вим Вендерс
, Эрик Ромер
, Вернер Херцог
, Фолькер Шлендорф
.
Известность к актеру пришла в 1980-х, когда он, в частности, сыграл в фильме Вендерса «Небо над Берлином
». Широкому кругу зрителей актер запомнился также по роли Адольфа Гитлера в ленте «Бункер» Оливера Хиршбигеля
, повествующей о последних днях Третьего рейха.
Последней его работой в кино стала картина «Дом, который построил Джек
» Ларса фон Триера
.