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Кинематографисты презентовали свои новые проекты бизнесменам

16 февраля
2019 год

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16 февраля 2019
На Российском инвестиционном форуме в Сочи состоялся питчинг фильмов и сериалов кинокомпаний, входящих в Ассоциацию продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), сообщает пресс-служба Ассоциации.

Кинематографисты презентовали свои новые проекты бизнесменам
фото: АПКиТ

В рамках питчинга было презентовано 23 проекта, в числе которых как уже известные фильмы – «Вратарь Галактики», «Тайна печати дракона», «Ильинский рубеж», – так и новые проекты. В частности, генеральные продюсеры кинокомпании «Триикс Медиа» презентовали восьмисерийную мистическую драму «Иван Грозный. (Откровение Иваново)» и полнометражный фильм «Фронтовая любовь», они готовы обсуждать возможность привлечения финансирования в их производство.

Группа компаний ГПМ КИТ представило проект «Легенда об Александре Невском» – продолжение цикла современных патриотический историй об исторических героях. Начат был цикл «Легендой о Коловрате». А также восьмисерийную историческую драму «Собор», рассказывающую о беглом крепостном Иване Старшове, который попадает в Преображенский полк Петра, впоследствии получает дворянский титул. Когда-то данное обещание Старшовым построить для Преображенского полка храм полностью меняет его судьбу - он и его потомки будут строить этот Собор. Герои пройдут множество испытаний, в которых, как в зеркале, отразятся их отношения с Богом.

Мероприятие в рамках инвестиционного форума было организовано Ассоциацией продюсеров совместно с администрацией Краснодарского края, в том числе, Департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства. Оно входило в деловую программу Краснодарского края и проходило в рамках его стенда. Цель питчинга состояла в том, чтобы привлечь финансирование в производство фильмов и сериалов со стороны представителей бизнеса.
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фильмы
Вратарь ГалактикиИльинский рубежЛегенда о КоловратеТайна печати дракона

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