Кинематографисты презентовали свои новые проекты бизнесменам

На Российском инвестиционном форуме в Сочи состоялся питчинг фильмов и сериалов кинокомпаний, входящих в Ассоциацию продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), сообщает пресс-служба Ассоциации.
фото: АПКиТ
В рамках питчинга было презентовано 23 проекта, в числе которых как уже известные фильмы – «Вратарь Галактики», «Тайна печати дракона», «Ильинский рубеж», – так и новые проекты. В частности, генеральные продюсеры кинокомпании «Триикс Медиа» презентовали восьмисерийную мистическую драму «Иван Грозный. (Откровение Иваново)» и полнометражный фильм «Фронтовая любовь», они готовы обсуждать возможность привлечения финансирования в их производство.
Группа компаний ГПМ КИТ представило проект «Легенда об Александре Невском» – продолжение цикла современных патриотический историй об исторических героях. Начат был цикл «Легендой о Коловрате». А также восьмисерийную историческую драму «Собор», рассказывающую о беглом крепостном Иване Старшове, который попадает в Преображенский полк Петра, впоследствии получает дворянский титул. Когда-то данное обещание Старшовым построить для Преображенского полка храм полностью меняет его судьбу - он и его потомки будут строить этот Собор. Герои пройдут множество испытаний, в которых, как в зеркале, отразятся их отношения с Богом.
Мероприятие в рамках инвестиционного форума было организовано Ассоциацией продюсеров совместно с администрацией Краснодарского края, в том числе, Департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства. Оно входило в деловую программу Краснодарского края и проходило в рамках его стенда. Цель питчинга состояла в том, чтобы привлечь финансирование в производство фильмов и сериалов со стороны представителей бизнеса.