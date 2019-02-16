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«Ассу» Сергея Соловьева можно вновь увидеть на большом экране

16 февраля
2019 год

Новости кино >>
16 февраля 2019
Синематека «Искусство кино» при поддержке ФГУП киноконцерна «Мосфильм» выпускает в повторный прокат фильм «Асса» Сергея Соловьева. Предпоказы состоятся 15 марта в Москве в кинотеатре «Октябрь» и 19 марта в Санкт-Петербурге в кинотеатре «Аврора», сообщается на сайте «Искусства кино».

«Ассу» Сергея Соловьева можно вновь увидеть на большом экране
фото: "Искусство кино"

«Мы выпускаем «Ассу» на экраны вновь – с радостью, трепетом и удивлением: неужели это происходит на самом деле? Невероятный фильм Сергея Соловьева казался тинейджерам Перестройки одновременно космическим, неземным, и моментально узнаваемым, родным. «Асса» не просто давала прозвучать подпольному рок-н-роллу: она и была этот рок-н-ролл, вышедший из подполья на свет. В ответ на требование Виктора Цоя – «Мы ждем перемен!» – загорались бесчисленные огни в зрительном зале под звездным небом. Мятежная медсестра бросала жлоба-бандита ради нищего художника, зритель верил в счастье, любовь и «Чудесную страну» из песни «Браво» – а если повезет, то и Город золотой из песни «Аквариума». Сегодня «Асса» – «в нашем смехе, и в наших слезах, и в пульсации вен». И нам снова, как никогда, необходимы перемены», – комментирует выход фильма в прокат главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.

C 28 марта фильм можно будет увидеть в Москве и Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Томске, Саратове, Липецке, Сургуте, Калининграде, Ростове-на-Дону, и других российских городах.
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