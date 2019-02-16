«Золотой медведь» Берлинале достался «Синонимам»

Главную награду – «Золотого медведя» – 69-го Берлинского кинофестиваля жюри под руководством актрисы Жюльет Бинош вручило картине «Синонимы» израильского режиссера Надава Лапида. Церемония награждения прошла сегодня во Дворце Берлинале.
фото: "Синонимы"/Guy Ferrandis / SBS Films
Главный герой картины - приехавший из Израиля в Париж Иоав. Всё, что он хочет, –стать настоящим французом, полностью отказавшимся от иврита, истории и общения с семьёй.
Большой приз жюри достался Франсуа Озону за его ленту «По божьей милости», рассказывающую о жертвах священника-педофила. Лучшим режиссером признана берлинская постановщица Ангела Шанелек за работу «Я был дома, но…». Еще одну немецкую ленту – «Крушитель системы» – отметили призом Альфреда Бауэра, который обычно вручается за открытие нового киноязыка и перспектив развития искусства.