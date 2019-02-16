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«Золотой медведь» Берлинале достался «Синонимам»

16 февраля
2019 год

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16 февраля 2019
Главную награду – «Золотого медведя» – 69-го Берлинского кинофестиваля жюри под руководством актрисы Жюльет Бинош вручило картине «Синонимы» израильского режиссера Надава Лапида. Церемония награждения прошла сегодня во Дворце Берлинале.

«Золотой медведь» Берлинале достался «Синонимам»
фото: "Синонимы"/Guy Ferrandis / SBS Films

Главный герой картины - приехавший из Израиля в Париж Иоав. Всё, что он хочет, –стать настоящим французом, полностью отказавшимся от иврита, истории и общения с семьёй.

Большой приз жюри достался Франсуа Озону за его ленту «По божьей милости», рассказывающую о жертвах священника-педофила. Лучшим режиссером признана берлинская постановщица Ангела Шанелек за работу «Я был дома, но…». Еще одну немецкую ленту – «Крушитель системы» – отметили призом Альфреда Бауэра, который обычно вручается за открытие нового киноязыка и перспектив развития искусства.

Награда за выдающиеся художественные достижения досталась оператору фильма Ханса Петтера Муланда «Пора уводить коней» Расмусу Видебеку, лучшим сценарием стали «Пираньи Неаполя» (Клаудио Джованнези, Роберто Савиано, Маурицио Брауччи). Лучшими актерами стали исполнители главных ролей в китайской семейной саге «Прощай, сын мой» Ван Цзинчунь и Яонг Мей.
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Берлинале-2019Берлинский кинофестиваль
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Золотая перчаткаКрушитель системыПираньи НеаполяПо Божьей волеПора уводить конейСинонимыТак давно, сын мойЭлиса и МарселаЯ был дома, ноЯйцо динозавра

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«Золотой медведь» Берлинале достался «Синонимам» фотографии
«Золотой медведь» Берлинале достался «Синонимам» фотографии
«Золотой медведь» Берлинале достался «Синонимам» фотографии
«Золотой медведь» Берлинале достался «Синонимам» фотографии
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