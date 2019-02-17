Алехандро Ходоровскому исполнилось 90 лет

Сегодня, 17 февраля
, исполнилось 90
лет выдающемуся чилийскому режиссёру, актёру, продюсеру, сценаристу, композитору, драматургу, миму, писателю, автору комиксов, психотерапевту, спиритуалисту и одному из ведущих мировых исследователей Таро Алехандро Ходоровского
.
Алехандро Ходоровски Прульянски
родился 17 февраля 1929
года в чилийском городе Токопилья в семье еврейских иммигрантов из Российской империи. В конце 40-х — начале 50-х участвовал в движении, объединившем местные молодые таланты. Организовал театр мимов при Экспериментальном театре Университета Чили. В возрасте 23 лет покинул Чили и в 1962-м стал одним из основателей движения «Паника», провозгласившего своими тремя началами ужас, юмор и одновременность.
В кино дебютировал постановкой короткометражки «Галстук»
по новелле Томаса Манна «Обмененные головы»
. Полнометражный режиссёрский дебют состоялся в 1967-м, когда он в Мексике снял ленту «Фандо и Лис»
по одноимённой пьесе Аррабаля
, при показе спровоцировавшую беспорядки. Второй фильм, «Крот»
, снятый в 1970-м, принёс Ходоровскому мировую известность. Переехав в Париж работал в труппе Марселя Марсо
. После пяти лет простоя взялся за свой самый большой проект — экранизацию романа Фрэнка Герберта «Дюна»
, куда пригласил участвовать Орсона Уэллса, Сальвадора Дали
, Жана «Мёбиуса» Жиро
, Ханса Рудольфа Гигера
и группу Pink Floyd
. Эта идея так и не была реализована, многие наработки мастера были использованы на съёмках «Звёздных войн»
и «Чужого»
, а в 2013-м о первой попытке киноадаптации культового цикла романов был снят документальный фильм «"Дюна" Ходоровского»
.
Всего на счету режиссёра 11
картин, среди которых «Бивень»
, «Священная гора»
, «Радужный вор»
, «Святая кровь»
и «Танец реальности»
. В 2007-м бельгийский театр «Пуан Зеро»
поставил написанную Ходоровским специально для него пьесу «Школа чревовещателей»
, которая имела скандальный успех в Европе. В 2016-м вышла его последняя на данный момент режиссёрская работа «Бесконечная поэзия»
. Обладатель 11
престижных наград, включая приз на фестивале фантастических фильмов в Авориазе и премию Джека Смита за вклад в кинематограф на Чикагском фестивале андерграундного кино.