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Алехандро Ходоровскому исполнилось 90 лет

17 февраля
2019 год

Новости кино >>
17 февраля 2019
Сегодня, 17 февраля, исполнилось 90 лет выдающемуся чилийскому режиссёру, актёру, продюсеру, сценаристу, композитору, драматургу, миму, писателю, автору комиксов, психотерапевту, спиритуалисту и одному из ведущих мировых исследователей Таро Алехандро Ходоровского.

«Крот»

Алехандро Ходоровски Прульянски родился 17 февраля 1929 года в чилийском городе Токопилья в семье еврейских иммигрантов из Российской империи. В конце 40-х — начале 50-х участвовал в движении, объединившем местные молодые таланты. Организовал театр мимов при Экспериментальном театре Университета Чили. В возрасте 23 лет покинул Чили и в 1962-м стал одним из основателей движения «Паника», провозгласившего своими тремя началами ужас, юмор и одновременность.

В кино дебютировал постановкой короткометражки «Галстук» по новелле Томаса Манна «Обмененные головы». Полнометражный режиссёрский дебют состоялся в 1967-м, когда он в Мексике снял ленту «Фандо и Лис» по одноимённой пьесе Аррабаля, при показе спровоцировавшую беспорядки. Второй фильм, «Крот», снятый в 1970-м, принёс Ходоровскому мировую известность. Переехав в Париж работал в труппе Марселя Марсо. После пяти лет простоя взялся за свой самый большой проект — экранизацию романа Фрэнка Герберта «Дюна», куда пригласил участвовать Орсона Уэллса, Сальвадора Дали, Жана «Мёбиуса» Жиро, Ханса Рудольфа Гигера и группу Pink Floyd. Эта идея так и не была реализована, многие наработки мастера были использованы на съёмках «Звёздных войн» и «Чужого», а в 2013-м о первой попытке киноадаптации культового цикла романов был снят документальный фильм «"Дюна" Ходоровского».

Всего на счету режиссёра 11 картин, среди которых «Бивень», «Священная гора», «Радужный вор», «Святая кровь» и «Танец реальности». В 2007-м бельгийский театр «Пуан Зеро» поставил написанную Ходоровским специально для него пьесу «Школа чревовещателей», которая имела скандальный успех в Европе. В 2016-м вышла его последняя на данный момент режиссёрская работа «Бесконечная поэзия». Обладатель 11 престижных наград, включая приз на фестивале фантастических фильмов в Авориазе и премию Джека Смита за вклад в кинематограф на Чикагском фестивале андерграундного кино.
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