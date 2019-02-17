Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

В Третьяковской галерее пройдёт ретроспектива фильмов Марии Саакян

17 февраля
2019 год

Новости кино >>
17 февраля 2019
С 22 февраля по 22 марта в Третьяковской галерее пройдёт ретроспектива фильмов режиссёра Марии Саакян. Программа откроется вечером памяти, сообщает пресс-служба мероприятия.

В творчестве Саакян культура Армении соединилась с культурой России. Практически все её фильмы снимались в Армении, а герои разговаривали на русском языке. Мария во многом стала первопроходцем в современном кино Армении, всегда выбирая свой особый путь – не только в манере повествования, но и в производстве. Её фильмы получали поддержку крупнейших европейских фондов и были представлены на международных фестивалях в Роттердаме, Карловых Варах, Локарно, Москве и других. Мария была всегда открыта для новых контактов, нестандартных и провокационных решений, создавая произведения, близкие зрителям всего мира. В январе 2018-го жизнь режиссёра оборвалась, но остались её фильмы, наполненные светом и верой в жизнь.

«Энтропия»

В программе ретроспективы – дипломная работа «Прощание», снятая во ВГИКе, а также полнометражные ленты: военная драма «Маяк», философско-апокалиптическая «Энтропия» и глубоко личная картина «Это не я». Кроме того, впервые будут представлены фрагменты из фильма-сказки «Моя другая жизнь», над которым Мария Саакян работала последние годы, но не успела довести монтаж и графику до финала. Фильм будет завершён в текущем году при участии творческой группы «Аннико фильмс». По завещанию Марии эту ленту как режиссёр завершает Арина Аджу, исполнительница главной роли в фильме «Это не я», ученица Марины Разбежкиной.

Картины представят актёры, сыгравшие главные роли, продюсеры, создавшие эти проекты вместе с Марией, соберутся коллеги, друзья и близкие. Организаторы хотят собрать тех, кто «любил Машу, работал с ней, чтобы разделить со зрителем воспоминания и впечатления от совместного творчества».
версия для печати
Ссылки по теме
Умерла Мария Саакян
Поиск по меткам
ретроспективыРоссийские фильмы
персоны
Мария Саакян
фильмы
МаякПрощаниеЭнтропия

анонс

«Оскар» покажет всё
«Оскар» покажет всё
Американской киноакадемии пришлось отказаться от идеи, связанной с объявлением нескольких победителей во время рекламных пауз.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Евгений Редюк
15 февраля ушёл из жизни актёр Евгений Редюк.
Сергей Захаров
14 февраля ушел из жизни певец и актер Сергей Захаров.
Виктор Задубровский
14 февраля ушёл из жизни актёр Виктор Задубровский.

День рождения >>

Игорь Бочкин
Григорий Добрыгин
Елена Кузьмина
Евгений Миллер
Нелли Неведина
Раиса Недашковская
Фёдор Одиноков
Виктор Перевалов
Борис Хвошнянский
Алан Бейтс
Джозеф Гордон-Левитт
Артур Кеннеди
Мэри Энн Мобли
Джерри О'Коннелл
Жерар Ринальди
Рене Руссо
все родившиеся 17 февраля >>

Афиша кино >>

Лабиринты прошлого
психологический триллер
Испания, Италия, Франция, 2018
30 безумных желаний
драма, комедия
США, 2018
Власть
биография, драма, исторический фильм, комедия
США, 2018
Затерянные во льдах
драма
Исландия, 2018
Исчезновение
детектив, драма, триллер
Великобритания, 2018
Как приручить дракона 3
боевик, приключения, семейное кино
США, 2019
Омен: Перерождение
триллер, фильм ужасов
Гонконг, США, 2019
Тобол
истерн
Россия, 2019
Пилигрим
психологический триллер
Россия, 2018
Айка
социальная драма
Германия, Казахстан, Китай, Польша, Россия, 2018
Алита: Боевой ангел
боевик, мелодрама, научная фантастика, приключения
Аргентина, Канада, США, 2018
Громкая связь
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

«Оскар» покажет всё
Новости кино
«Оскар» покажет всё
Американской киноакадемии пришлось отказаться от идеи, связанной с объявлением нескольких победителей во время рекламных пауз.
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен