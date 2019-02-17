В Третьяковской галерее пройдёт ретроспектива фильмов Марии Саакян

С 22 февраля по 22 марта в Третьяковской галерее
пройдёт ретроспектива фильмов режиссёра Марии Саакян
. Программа откроется вечером памяти, сообщает пресс-служба мероприятия.
В творчестве Саакян культура Армении соединилась с культурой России. Практически все её фильмы снимались в Армении, а герои разговаривали на русском языке. Мария во многом стала первопроходцем в современном кино Армении, всегда выбирая свой особый путь – не только в манере повествования, но и в производстве. Её фильмы получали поддержку крупнейших европейских фондов и были представлены на международных фестивалях в Роттердаме, Карловых Варах, Локарно, Москве и других. Мария была всегда открыта для новых контактов, нестандартных и провокационных решений, создавая произведения, близкие зрителям всего мира. В январе 2018-го жизнь режиссёра оборвалась, но остались её фильмы, наполненные светом и верой в жизнь.
В программе ретроспективы – дипломная работа «Прощание
», снятая во ВГИКе, а также полнометражные ленты: военная драма «Маяк»
, философско-апокалиптическая «Энтропия»
и глубоко личная картина «Это не я»
. Кроме того, впервые будут представлены фрагменты из фильма-сказки «Моя другая жизнь»
, над которым Мария Саакян работала последние годы, но не успела довести монтаж и графику до финала. Фильм будет завершён в текущем году при участии творческой группы «Аннико фильмс». По завещанию Марии эту ленту как режиссёр завершает Арина Аджу
, исполнительница главной роли в фильме «Это не я», ученица Марины Разбежкиной
.
Картины представят актёры, сыгравшие главные роли, продюсеры, создавшие эти проекты вместе с Марией, соберутся коллеги, друзья и близкие. Организаторы хотят собрать тех, кто «любил Машу, работал с ней, чтобы разделить со зрителем воспоминания и впечатления от совместного творчества».