«Оскар» покажет всё

Американской киноакадемии пришлось отказаться от идеи, связанной с объявлением победителей 91-й церемонии вручения наград премии «Оскар»
в четырёх из 24 номинаций во время рекламных пауз. Согласно Variety
, организаторы прислушались к голосу разума, т.е. шквалу критики от членов академии.
«Академия услышала комментарии своих членов касательно вручения "Оскара" за лучшие операторскую работу, монтаж, грим и работу стилиста, а также за лучший короткометражный игровой фильм. Все награды академии будут вручены без купюр, в традиционном формате», –
цитирует издание официальное заявление киноакадемии.
Всё началось в начале текущей недели, когда руководство академии вместе с телеканалом решило сократить время телетрансляции до трёх часов. Победителей номинаций, попавших под раздачу из-за рекламы, по словам президента академии Джона Бэйли
, планировали транслировать позднее в телевизионном эфире и в Интернете. Он также заявил, что на следующих церемониях «Оскара» количество категорий, поглощённых рекламными паузами, станет не четыре, а шесть.
Решение академии вызвало
немало критики со стороны кинематографистов. В частности, режиссёр Гильермо Дель Торо
заявил, что нельзя удалять из прямого эфира номинации за операторскую работу и монтаж, поскольку они «находятся в самом сердце нашего ремесла. Они не унаследованы от театральной традиции или литературной традиции: это само кино».
Режиссёра поддержал оператор Эммануэль Любецки
: «Операторское искусство и монтаж, вероятно, являются "элементарными частицами", изначальными компонентами кино. Это неудачное решение».
Позднее группа из 40 кинодеятелей, куда вошли Квентин Тарантино
, Спайк Ли
, Джордж Клуни
, Роджер Дикинс
и многие другие, направила руководству академии письмо с критикой предлагаемых изменений процедуры.
Церемония пройдёт в Лос-Анджелесе 24 февраля.