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«Оскар» покажет всё

17 февраля
2019 год

Новости кино >>
17 февраля 2019
Американской киноакадемии пришлось отказаться от идеи, связанной с объявлением победителей 91-й церемонии вручения наград премии «Оскар» в четырёх из 24 номинаций во время рекламных пауз. Согласно Variety, организаторы прислушались к голосу разума, т.е. шквалу критики от членов академии.

«Академия услышала комментарии своих членов касательно вручения "Оскара" за лучшие операторскую работу, монтаж, грим и работу стилиста, а также за лучший короткометражный игровой фильм. Все награды академии будут вручены без купюр, в традиционном формате», – цитирует издание официальное заявление киноакадемии.

«Оскар» покажет всё
фото: variety.com

Всё началось в начале текущей недели, когда руководство академии вместе с телеканалом решило сократить время телетрансляции до трёх часов. Победителей номинаций, попавших под раздачу из-за рекламы, по словам президента академии Джона Бэйли, планировали транслировать позднее в телевизионном эфире и в Интернете. Он также заявил, что на следующих церемониях «Оскара» количество категорий, поглощённых рекламными паузами, станет не четыре, а шесть.

Решение академии вызвало немало критики со стороны кинематографистов. В частности, режиссёр Гильермо Дель Торо заявил, что нельзя удалять из прямого эфира номинации за операторскую работу и монтаж, поскольку они «находятся в самом сердце нашего ремесла. Они не унаследованы от театральной традиции или литературной традиции: это само кино». Режиссёра поддержал оператор Эммануэль Любецки: «Операторское искусство и монтаж, вероятно, являются "элементарными частицами", изначальными компонентами кино. Это неудачное решение».

Позднее группа из 40 кинодеятелей, куда вошли Квентин Тарантино, Спайк Ли, Джордж Клуни, Роджер Дикинс и многие другие, направила руководству академии письмо с критикой предлагаемых изменений процедуры.

Церемония пройдёт в Лос-Анджелесе 24 февраля.
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«Оскар» покажет всё
Новости кино
«Оскар» покажет всё
Американской киноакадемии пришлось отказаться от идеи, связанной с объявлением нескольких победителей во время рекламных пауз.
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