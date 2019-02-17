Джей Джей Абрамс адаптирует для HBO роман «В финале они оба умрут»

Джей Джей Абрамс
и создатель сериала «Другие двое» Крис Келли
спродюсируют для телеканала HBO многосерийную экранизацию романа Адама Силверы «В финале они оба умрут»
(They Both Die at the End), уверяет Deadline
.
Зрителям поведают о ближайшем будущем, омрачённом специальной службой, которая обзванивает граждан в день, когда они должны умереть. Для таких людей существует специальное приложение, где и знакомятся главные герои — 17-летние Матео и Руфус.
В настоящий момент Абрамс сотрудничает с HBO в качестве продюсера и сценариста сериала «Полусвет»
(Demimonde). Кроме того, на днях он завершил
съёмки девятого эпизода «Звёздных войн»
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