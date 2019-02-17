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Джей Джей Абрамс адаптирует для HBO роман «В финале они оба умрут»

17 февраля
2019 год

Новости кино >>
17 февраля 2019
Джей Джей Абрамс и создатель сериала «Другие двое» Крис Келли спродюсируют для телеканала HBO многосерийную экранизацию романа Адама Силверы «В финале они оба умрут» (They Both Die at the End), уверяет Deadline.


Зрителям поведают о ближайшем будущем, омрачённом специальной службой, которая обзванивает граждан в день, когда они должны умереть. Для таких людей существует специальное приложение, где и знакомятся главные герои — 17-летние Матео и Руфус.

В настоящий момент Абрамс сотрудничает с HBO в качестве продюсера и сценариста сериала «Полусвет» (Demimonde). Кроме того, на днях он завершил съёмки девятого эпизода «Звёздных войн».

«Звёздные войны: Эпизод 9»
фото: twitter.com
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Звёздные войны: Эпизод 9

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