Фильмы «Восьмой класс» и «Сможете ли вы меня простить?» получили награды за сценарии

17 февраля в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке состоялась 71-я церемония вручения премии Американской гильдии сценаристов (WGA)
.
Награду за лучший адаптированный сценарий вручили картине «Сможете ли вы меня простить?»
, основанной на мемуарах писателя Ли Израэла
. Режиссёрскому дебюту Бо Бёрнэма «Восьмой класс»
гильдия вручила приз за оригинальный сценарий, который написал сам Бёрнэм. «Ванна над Бродвеем»
отмечена премией в категории, связанной с документальным кино.
В телевизионном конкурсе в номинации «Лучший драматический сериал» награда досталась шестому сезону «Американцев»
, а в комедийной секции — второму сезону «Удивительной миссис Мейзел»
. «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений»
отмечен премией за адаптированный сценарий, «Касл-Рок»
– за оригинальный сценарий, а «Барри»
– за сценарий для нового сериала и одного из эпизодов. Гильдия также раздала призы авторам отдельных серий «Симпсонов»
и «Родины»
.
Приключенческий экшн God of War
, посвящённый новым приключениям Кратоса, победил среди видеоигр.