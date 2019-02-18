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Фильмы «Восьмой класс» и «Сможете ли вы меня простить?» получили награды за сценарии

18 февраля
2019 год

Новости кино >>
18 февраля 2019
17 февраля в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке состоялась 71-я церемония вручения премии Американской гильдии сценаристов (WGA).

«Восьмой класс»

Награду за лучший адаптированный сценарий вручили картине «Сможете ли вы меня простить?», основанной на мемуарах писателя Ли Израэла. Режиссёрскому дебюту Бо Бёрнэма «Восьмой класс» гильдия вручила приз за оригинальный сценарий, который написал сам Бёрнэм. «Ванна над Бродвеем» отмечена премией в категории, связанной с документальным кино.

В телевизионном конкурсе в номинации «Лучший драматический сериал» награда досталась шестому сезону «Американцев», а в комедийной секции — второму сезону «Удивительной миссис Мейзел». «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений» отмечен премией за адаптированный сценарий, «Касл-Рок» – за оригинальный сценарий, а «Барри» – за сценарий для нового сериала и одного из эпизодов. Гильдия также раздала призы авторам отдельных серий «Симпсонов» и «Родины».

God of War

Приключенческий экшн God of War, посвящённый новым приключениям Кратоса, победил среди видеоигр.
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