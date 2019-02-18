Марк Уэбб возьмётся за ремейк аниме «Твоё имя»

Марк Уэбб
адаптирует для американского зрителя аниме Макото Синкая «Твоё имя»
. Режиссёра назначили Toho, Paramount и Bad Robot, уточняет Deadline
.
За сценарий ремейка отвечает Эрик Хайссерер
, а продюсерами числятся Джей Джей Абрамс
, Линдси Уэбер
и Генки Кавамура
.
Сюжет оригинала повествует о юной жительнице японской провинции и юноше из Токио, которые обнаруживают, что между ними существует необъяснимая связь. В голливудской версии героиня станет индейской девушкой из сельской местности, а парень поселится в Чикаго. Им предстоит встретиться для того, чтобы спасти свои миры от надвигающейся катастрофы.
Оригинал, вышедший в 2016 году, стал самым кассовым аниме с мировым бокс-офисом в размере 355 миллионов долларов. На родине фильм собрал 25 миллиардов йен ($303 млн) и продержался на первой позиции по сборам в течение рекордных 12 недель. В КНР картина собрала $85,6 млн, став самым кассовым японским фильмом.