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Марк Уэбб возьмётся за ремейк аниме «Твоё имя»

18 февраля
2019 год

Новости кино >>
18 февраля 2019
Марк Уэбб адаптирует для американского зрителя аниме Макото Синкая «Твоё имя». Режиссёра назначили Toho, Paramount и Bad Robot, уточняет Deadline.

За сценарий ремейка отвечает Эрик Хайссерер, а продюсерами числятся Джей Джей Абрамс, Линдси Уэбер и Генки Кавамура.

«Твоё имя»

Сюжет оригинала повествует о юной жительнице японской провинции и юноше из Токио, которые обнаруживают, что между ними существует необъяснимая связь. В голливудской версии героиня станет индейской девушкой из сельской местности, а парень поселится в Чикаго. Им предстоит встретиться для того, чтобы спасти свои миры от надвигающейся катастрофы.

Оригинал, вышедший в 2016 году, стал самым кассовым аниме с мировым бокс-офисом в размере 355 миллионов долларов. На родине фильм собрал 25 миллиардов йен ($303 млн) и продержался на первой позиции по сборам в течение рекордных 12 недель. В КНР картина собрала $85,6 млн, став самым кассовым японским фильмом.
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Джей Джей Абрамс адаптирует для американского зрителя аниме «Твоё имя»
Опубликован дублированный трейлер мультфильма Макото Синкая «Твоё имя»
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