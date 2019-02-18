«Кислоту» и «Сердце мира» покажут зрителям с проблемами зрения и слуха

Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» при поддержке Фонда президентских грантов уже во второй раз проведёт в Москве социальный проект «Безграничные возможности» — серию бесплатных кинопоказов для людей с проблемами зрения и слуха.
Фильмы будут адаптированы для показа при помощи тифлокомментирования (закадровое описание видеоряда) и субтитрирования. С программой можно ознакомиться на сайте фестиваля, а записаться на показы можно по телефону (+7.985.483.72.29) или по e-mail (vozmozhnosti.fest@gmail.com).
Проект «Безграничные возможности», запущенный в 2018-м, стал совершенно новым и очень важным мероприятием на культурной карте Москвы. Заполненные залы во время сеансов и желание аудитории общаться с создателями фильмов, знакомиться с актуальным российским кинематографом, одним словом — быть включённым в социокультурный контекст — всё это убедило организаторов в необходимости последовательно развивать инфраструктуру инклюзивных кинопоказов и проводить их регулярно.