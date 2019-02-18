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«Кислоту» и «Сердце мира» покажут зрителям с проблемами зрения и слуха

18 февраля
2019 год

Новости кино >>
18 февраля 2019
Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» при поддержке Фонда президентских грантов уже во второй раз проведёт в Москве социальный проект «Безграничные возможности» — серию бесплатных кинопоказов для людей с проблемами зрения и слуха.

Согласно пресс-службе смотра, с 16 по 31 марта в Центре документального кино будут показаны фильмы-лауреаты 29-го «Кинотавра»: «История одного назначения» Авдотьи Смирновой, «Подбросы» Ивана И. Твердовского, «Глубокие реки» Владимира Битокова, «Русский бес» Григория Константинопольского, «Кислота» Александра Горчилина и «Сердце мира» Наталии Мещаниновой.

«Кислоту» и «Сердце мира» покажут зрителям с проблемами зрения и слуха
фото: Пресс-служба фестиваля «Кинотавр»

Фильмы будут адаптированы для показа при помощи тифлокомментирования (закадровое описание видеоряда) и субтитрирования. С программой можно ознакомиться на сайте фестиваля, а записаться на показы можно по телефону (+7.985.483.72.29) или по e-mail (vozmozhnosti.fest@gmail.com).

Проект «Безграничные возможности», запущенный в 2018-м, стал совершенно новым и очень важным мероприятием на культурной карте Москвы. Заполненные залы во время сеансов и желание аудитории общаться с создателями фильмов, знакомиться с актуальным российским кинематографом, одним словом — быть включённым в социокультурный контекст — всё это убедило организаторов в необходимости последовательно развивать инфраструктуру инклюзивных кинопоказов и проводить их регулярно.
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