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В Санкт-Петербурге пройдут показы фильмов Алексея Германа

18 февраля
2019 год

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18 февраля 2019
В Санкт-Петербурге состоятся сразу две ретроспективы, посвящённые дню памяти выдающегося режиссёра Алексея Германа.

Первая пройдёт 17 февраля на Открытой киностудии «Лендок». В 14.00 зрителям покажут картину «Хрусталёв, машину!», а в 20.00 – «Двадцать дней без войны». Последнюю ленту представит Алексей Герман-младший, сообщает пресс-служба киностудии.

В Санкт-Петербурге пройдут показы фильмов Алексея Германа
фото: Пресс-служба киноцентра «Дом кино»

Вторая ретроспектива откроется 21 февраля вечером памяти Алексея Юрьевича в киноцентре «Дом кино» и продлится до 27 февраля. Согласно пресс-службе мероприятия, все фильмы будут демонстрироваться с киноплёнки, а представят их киноведы и члены съёмочной группы. В программу, помимо вышеназванных картин, также включены «Трудно быть Богом», «Мой друг Иван Лапшин», «Седьмой спутник» и «Проверка на дорогах». Билеты можно приобрести на сайте «Дома кино».

Вечер памяти, чьим ведущим выступит киновед Михаил Трофименков, посетят Леонид Ярмольник, Юрий Клименко, Юрий Кузнецов, Рушан Насибулин, Виктор Извеков и другие. В рамках вечера также состоится показ документального фильма Елены Санаевой «Трудно быть Германом». Вход на данное мероприятие свободный.
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фильмы
Двадцать дней без войныМой друг Иван ЛапшинПроверка на дорогахСедьмой спутникТрудно быть БогомХрусталёв, машину!

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