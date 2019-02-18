В Санкт-Петербурге пройдут показы фильмов Алексея Германа

В Санкт-Петербурге состоятся сразу две ретроспективы, посвящённые дню памяти выдающегося режиссёра Алексея Германа
.
Первая пройдёт 17 февраля на Открытой киностудии «Лендок». В 14.00 зрителям покажут картину «Хрусталёв, машину!»
, а в 20.00 – «Двадцать дней без войны»
. Последнюю ленту представит Алексей Герман-младший
, сообщает пресс-служба киностудии.
фото: Пресс-служба киноцентра «Дом кино»
Вторая ретроспектива откроется 21 февраля вечером памяти Алексея Юрьевича
в киноцентре «Дом кино» и продлится до 27 февраля. Согласно пресс-службе мероприятия, все фильмы будут демонстрироваться с киноплёнки, а представят их киноведы и члены съёмочной группы. В программу, помимо вышеназванных картин, также включены «Трудно быть Богом»
, «Мой друг Иван Лапшин»
, «Седьмой спутник»
и «Проверка на дорогах»
. Билеты можно приобрести на сайте
«Дома кино».
Вечер памяти, чьим ведущим выступит киновед Михаил Трофименков
, посетят Леонид Ярмольник
, Юрий Клименко
, Юрий Кузнецов
, Рушан Насибулин
, Виктор Извеков
и другие. В рамках вечера также состоится показ документального фильма Елены Санаевой «Трудно быть Германом»
. Вход на данное мероприятие свободный.