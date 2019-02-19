Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Энциклопедия русской жизни в российском прокате. Том 3

19 февраля
2019 год

Новости кино >>
19 февраля 2019
Кино-театр.ру представляет трейлер киноальманаха «Русское краткое. Выпуск 3», состоящий из лучших российских короткометражных фильмов от комедии до хоррора, от молодежной лав-стори до экзистенциальной драмы. Предыдущие сборники альманаха были показаны на 100 экранах в 29 городах России.


Ровно пять историй из разных уголков России — от Архангельска до Сахалина. Современная романтическая комедия «Светлячок» с Марией Смольниковой в главной роли была снята в Северодвинске. Музыкальный фильм «Не для речки» из Архангельска посвящен умению завязывать прочные, как морские узлы, отношения. Дежуривший на трассе казанский сотрудник ДПС, открыв багажник остановленной машины, навсегда меняет свою жизнь («Потерянный путь»). Героиня новеллы «Тамара» из Красноярска, проявляющая жесткий характер в работе, окажется беспомощной в личной жизни. Сахалинская короткометражка «В объятиях моря» в поэтической манере рассказывает историю настоящей дружбы и прощания.

Энциклопедия русской жизни в российском прокате. Том 3
фото: «Потерянный путь»

Режиссерами проекта выступили София Сафонова, Амир Сальянов, Наталья Назарова («Петербург. Только по любви»), Алиса Хмельницкая («Без мужчин») и Дмитрий Моисеев.

Роли в короткометражках исполнили Инесса Торбич, Егор Руди, Дмитрий Бызов, Евгений Быльнов, Рамиль Вазиев, Ирек Хафизов, Мария Смольникова, Владимир Свирский, Артём Соколов, Инна Степанова, Евгений Константинов, Александра Дрочнева, Алексей Петров, Владимир Шаров, Татьяна Никонова и Любовь Овсянникова.

В российский прокат «Русское краткое. Выпуск 3» выходит 15 марта 2019 года.
версия для печати
Ссылки по теме
В альманах «Русское краткое. Выпуск 2» вошли фильмы Александра Домогарова-младшего и Ирины Вилковой
Короткометражки с Ефремовым, Палем и Ясуловичем покажут в кино
Поиск по меткам
альманахкороткий метрРоссийские фильмыТрейлер
персоны
Евгений БыльновЕвгений Константинов (II)Наталья Назарова (II)Владимир СвирскийМария СмольниковаАртём СоколовИнна СтепановаАлиса ХмельницкаяВладимир Шаров
фильмы
Русское краткое. Выпуск 3

фотографии >>
Энциклопедия русской жизни в российском прокате. Том 3 фотографии
Энциклопедия русской жизни в российском прокате. Том 3 фотографии
Энциклопедия русской жизни в российском прокате. Том 3 фотографии
Энциклопедия русской жизни в российском прокате. Том 3 фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Евгений Редюк
15 февраля ушёл из жизни актёр Евгений Редюк.
Сергей Захаров
14 февраля ушел из жизни певец и актер Сергей Захаров.
Виктор Задубровский
14 февраля ушёл из жизни актёр Виктор Задубровский.

День рождения >>

Владимир Атлантов
Юлия Беретта
Игорь Воробьёв
Вадим Захарченко
Григорий Иванец
Алла Ларионова
Эльза Леждей
Александр Лырчиков
Владимир Фёдоров
Бенисио Дель Торо
Джефф Дэниэлс
Жак Дюфило
Ариэль Кеббел
Ли Марвин
Люк Паскуалино
Рэй Уинстон
все родившиеся 19 февраля >>

Афиша кино >>

Великий Северный путь
исторический фильм
Россия, 2017
Лабиринты прошлого
психологический триллер
Испания, Италия, Франция, 2018
30 безумных желаний
драма, комедия
США, 2018
Власть
биография, драма, исторический фильм, комедия
США, 2018
Затерянные во льдах
драма
Исландия, 2018
Исчезновение
детектив, драма, триллер
Великобритания, 2018
Как приручить дракона 3
боевик, приключения, семейное кино
США, 2019
Омен: Перерождение
триллер, фильм ужасов
Гонконг, США, 2019
Тобол
истерн
Россия, 2019
Пилигрим
психологический триллер
Россия, 2018
Айка
социальная драма
Германия, Казахстан, Китай, Польша, Россия, 2018
Алита: Боевой ангел
боевик, мелодрама, научная фантастика, приключения
Аргентина, Канада, США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен