Колин Фаррелл сыграет в адаптации «Последнего кита» Яна Мак-Гвайра

Колин Фаррелл сыграет главную роль в предстоящей экранизации романа Яна Мак-Гвайра «Последний кит. В северных водах» (The North Water), сообщает Deadline.
фото: "Роковое искушение"
Проект, который будет состоять из трех часовых серий и 90-миинутного финального эпизода, разрабатывает BBC. Режиссером выступает Эндрю Хэй, в числе недавних работ которого фильм «45 лет», за который Том Кортни и Шарлотта Рэмплинг получили актерские призы Берлинского кинофестиваля.
Книга Мак-Гвайра рассказывает двух людях, встретившихся на судне, идущем по направлению к Антарктике. Жестокий гарпунер Генри Дракс и скрывающийся от следствия военный врач Патрик Самнер борются за выживание на борту корабля, в живых должен остаться только один из них.
Колин Фаррелл исполнит роль Генри Дракса. Роль Самнера, согласно Deadline, также достанется известному актеру, о чем будет объявлено позже.