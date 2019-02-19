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Колин Фаррелл сыграет в адаптации «Последнего кита» Яна Мак-Гвайра

19 февраля
2019 год

Новости кино >>
19 февраля 2019
Колин Фаррелл сыграет главную роль в предстоящей экранизации романа Яна Мак-Гвайра «Последний кит. В северных водах» (The North Water), сообщает Deadline.

Колин Фаррелл сыграет в адаптации «Последнего кита» Яна Мак-Гвайра
фото: "Роковое искушение"

Проект, который будет состоять из трех часовых серий и 90-миинутного финального эпизода, разрабатывает BBC. Режиссером выступает Эндрю Хэй, в числе недавних работ которого фильм «45 лет», за который Том Кортни и Шарлотта Рэмплинг получили актерские призы Берлинского кинофестиваля.

Книга Мак-Гвайра рассказывает двух людях, встретившихся на судне, идущем по направлению к Антарктике. Жестокий гарпунер Генри Дракс и скрывающийся от следствия военный врач Патрик Самнер борются за выживание на борту корабля, в живых должен остаться только один из них.

Колин Фаррелл исполнит роль Генри Дракса. Роль Самнера, согласно Deadline, также достанется известному актеру, о чем будет объявлено позже.
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