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Второй сезон сериала «Гранд» начнется 25 марта

19 февраля
2019 год

Новости кино >>
19 февраля 2019
Продолжение популярного комедийного сериала «Гранд» стартует на телеканале «Супер» вечером 25 марта, сообщает пресс-служба канала.

Второй сезон сериала «Гранд» начнется 25 марта
фото: Пресс-служба телеканала "Супер"

По сюжету второго сезона хозяин отеля Лев Глебович Федотов (Александр Лыков) привозит из отпуска нового управляющего Станислава, которого играет Семен Трескунов. Ревностный поборник должностных инструкций и субординации, за плечами которого остался престижный университет Сиднея и опыт работы в фешенебельном отеле, пытается навести дисциплину среди многочисленных подчиненных. Однако молодого управленца не воспринимает всерьез не только персонал отеля, но и некоторые гости.

«Семён – это идеальное попадание в героя! Он невероятно эрудированный и начитанный молодой человек. На любую книгу, фильм, ситуацию у него есть своё мнение и мысли, которые мне очень интересно слушать. Мне кажется, благодаря Семёну к концу съемок я тоже прокачаю свой уровень эрудиции», – шутит Мила Сивацкая, чьей героине Ксюше появление нового управляющего придётся весьма кстати.

К своим ролям, помимо Сивацкой и Лыкова, также вернулись Константин Белошапка, Ольга Филимонова, Александра Кузенкина, Сергей Лавыгин, Михаил Тарабукин, Виктор Хориняк и другие актёры «Гранда». Режиссером вновь выступил Дмитрий Грибанов.
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Константин БелошапкаДмитрий ГрибановАлександра КузенкинаСергей ЛавыгинАлександр ЛыковМила СивацкаяМихаил ТарабукинСемён ТрескуновОльга ФилимоноваВиктор Хориняк
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