Второй сезон сериала «Гранд» начнется 25 марта

Продолжение популярного комедийного сериала «Гранд» стартует на телеканале «Супер» вечером 25 марта, сообщает пресс-служба канала.
фото: Пресс-служба телеканала "Супер"
По сюжету второго сезона хозяин отеля Лев Глебович Федотов (Александр Лыков) привозит из отпуска нового управляющего Станислава, которого играет Семен Трескунов. Ревностный поборник должностных инструкций и субординации, за плечами которого остался престижный университет Сиднея и опыт работы в фешенебельном отеле, пытается навести дисциплину среди многочисленных подчиненных. Однако молодого управленца не воспринимает всерьез не только персонал отеля, но и некоторые гости.
«Семён – это идеальное попадание в героя! Он невероятно эрудированный и начитанный молодой человек. На любую книгу, фильм, ситуацию у него есть своё мнение и мысли, которые мне очень интересно слушать. Мне кажется, благодаря Семёну к концу съемок я тоже прокачаю свой уровень эрудиции», – шутит Мила Сивацкая, чьей героине Ксюше появление нового управляющего придётся весьма кстати.