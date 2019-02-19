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Фильм «ВМаяковский» наконец доберется до проката

19 февраля
2019 год

Новости кино >>
19 февраля 2019
Фильм Александра Шейна «ВМаяковский» выйдет на российские экраны 14 марта, сообщает пресс-служба компании «Парадиз», которая отвечает за прокат картины.

Фильм «ВМаяковский» наконец доберется до проката

Лента представляет собой это взгляд на историю сквозь призму настоящего. Артисты на глазах у зрителя перевоплощаются в героев фильма (поэта Владимира Маяковского; женщин, любимых им и оставивших его; друзей, восхищавшихся им и отступивших от него; безжалостных «рыцарей Революции», провозгласивших его своим знаменем), ведут зрителя «в» Маяковского, заставляя прожить его любовную, творческую и человеческую драму как свою собственную.

В фильме сыграли Юрий Колокольников, Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Людмила Максакова, Михаил Ефремов, Никита Ефремов и другие. Картина была отмечена специальным призом жюри XXVI Фестиваля российского кино «Окно в Европу».
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