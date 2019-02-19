Фильм «ВМаяковский» наконец доберется до проката

Фильм Александра Шейна
«ВМаяковский
» выйдет на российские экраны 14 марта, сообщает пресс-служба компании «Парадиз», которая отвечает за прокат картины.
Лента представляет собой это взгляд на историю сквозь призму настоящего. Артисты на глазах у зрителя перевоплощаются в героев фильма (поэта Владимира Маяковского; женщин, любимых им и оставивших его; друзей, восхищавшихся им и отступивших от него; безжалостных «рыцарей Революции», провозгласивших его своим знаменем), ведут зрителя «в» Маяковского, заставляя прожить его любовную, творческую и человеческую драму как свою собственную.
В фильме сыграли Юрий Колокольников
, Чулпан Хаматова
, Евгений Миронов
, Людмила Максакова
, Михаил Ефремов
, Никита Ефремов
и другие. Картина была отмечена специальным призом жюри XXVI Фестиваля российского кино «Окно в Европу
».